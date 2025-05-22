Інтерфакс-Україна
Події
13:19 22.05.2025

Мерц та Науседа закликали до безумовного припинення вогню в Україні та посилення санкцій на РФ

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Мерц та Науседа закликали до безумовного припинення вогню в Україні та посилення санкцій на РФ
Фото: LRT

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Литви Гітанас Науседа під час спільної пресконференції у Вільнюсі, закликали, зокрема, до "всеосяжного і безумовного припинення вогню" та посилення санкційного тиску на Росію.

"Ми закликаємо до всеосяжного і безумовного припинення вогню… та партнерів запровадити санкції, щоб зламати російську військову машину", - сказав президент Литви.

В свою чергу, відповідаючи на питання щодо нещодавньої телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та Владіміром Путіним, бундесканцлер відзначив, що, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну, стверджуючи, що "в інтересах Америки також, щоб ми рухалися тут разом". Втім, Мерц зазначив "повільний прогрес" у врегулюванні війни між РФ та Україною, наголосивши, що тепер процес може зайняти "не дні, а місяці".

Теги: #мерц #припинення_вогню #науседа

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