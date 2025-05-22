Інтерфакс-Україна
Події
10:27 22.05.2025

Під окупованим Скадовськом ліквідовані четверо "кадирівців" - ГУР

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Під окупованим Скадовськом ліквідовані четверо "кадирівців" - ГУР

Четверо російських офіцерів підрозділу "Ахмат" були ліквідовані неподалік окупованого міста Скадовськ Херсонської області, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України у четвер.

"20 травня 2025 року між Скадовськом і Антонівкою на тимчасово окупованій території Херсонської області вибухнув автомобіль УАЗ Patriot. Всередині перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу "ахмат" ― не вижив жоден. Після першого вибуху машини з "кадировцями" було чутно повторний гуркіт ― здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники", - повідомляється в телеграм-каналі ГУР.

 

Теги: #кадировці #гур_мо #ліквідація

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