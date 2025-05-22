22 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1184 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1184 RUSSIAN AGRESSION

22 травня відзначають Міжнародний день біологічного різноманіття, Міжнародний день Бути собою, Всесвітній день прееклампсії, Всесвітній день готів.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Василіска.

Міжнародний день біологічного різноманіття

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/55/201.

Мета цієї дати привернути увагу людей до проблем, пов’язаних із збереженням біологічного світу. Сьогодні лише невеликий відсоток населення планети розуміє, що саме від біорізноманіття залежать різні аспекти життя: від кліматичної стабільності та якісних харчових продуктів до безпечного життя кожної людини. Саме тому так необхідно слідкувати за збереженням на нашій планеті різних екосистем.

Міжнародний день Бути собою

Міжнародний день "Бути собою" — це щорічне свято, яке заохочує людей сприйняти свою автентичність, відзначати різноманітність і сприяти самосприйняттю та самовираженню. Цей день. відзначається щорічно 22 травня і має за мету нагадати про те, що кожна людина унікальна, неповторна та цінна.

Всесвітній день прееклампсії

Всесвітній день прееклампсії – це щорічна глобальна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про прееклампсію, потенційно небезпечний для життя стан, який може виникнути під час вагітності, пов'язаний з гіпертонічними розладами. Ця подія відзначається щороку 22 травня.

Всесвітній день готів

Щорічно 22 травня світ відзначає неформальне свято представників популярної субкультури – Всесвітній день готів. Подію започаткували радіодіджеї з Великої Британії у 2009 році.

Цього дня народилися:

День перепоховання праху (1861) Тараса Григоровича Шевченка, українського поета, художника, мислителя, громадського діяча, на Чернечій горі поблизу Канева;

185 років від дня народження Марка Лукича Кропивницького (1840−1910), українського драматурга, актора, режисера, композитора, хормейстера, педагога, театрального діяча, одного з засновників українського професійного театру;

130 років від дня народження Кирила Васильовича Гвоздика (1895–1981), українського художника-монументаліста;

125 років від дня народження Олександра Івановича Моха (1900–1975), українського літературознавця, поета, публіциста, перекладача, журналіста, видавця (Канада);

80 років від дня народження Івана Юрійовича Петровція (1945–2016), українського прозаїка, поета, перекладача, громадського діяча;

80 років від дня народження Юрія Євгеновича Рибчинського (1945), українського поета, пісняра, драматурга, сценариста, одного з засновників сучасної української естрадної пісні, Героя України (2020);

Ще цього дня:

1906 - Американські авіаконструктори брати Райт отримали патент на винайдений ними літак (випробований 1903 року);

1919 - У Києві в церкві святого Миколая відправили перше богослужіння українською мовою, через що цей день вважають днем народження Української Автокефальної Православної Церкви;

1931 - Розпочала свою діяльність Українська академія аграрних наук;

1971 - Відбувся виступ Анатолія Лупиноса біля пам'ятника Тарасові Шевченку в Києві й арешт промовця;

1979 - Похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі у Львові, який вилився у масову акцію протесту;

1990 - Фірма "Microsoft" анонсувала вихід операційної системи Windows 3.0.

1995 - У Львові було створено Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка;

1995 - Астрономи Аманда Бош та Ендрю Ривкін виявили на фотографіях, які прислав телескоп "Габбл", два нові супутники на орбіті Сатурна.

1998 - У Києві на Аскольдовій могилі освятили греко-католицьку церкву святого Миколая;

2002 - У Празі відкрито Меморіал жертвам комунізму;

2009 - СБУ порушила кримінальну справу за фактом Геноциду в Україні 1932—1933 років (за ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України — "Геноцид");

2014 - Біля міста Волноваха стався напад бойовиків ДНР на блокпост української 51-ї механізованої бригади. 16 українських військовиків загинуло, 32 травмовано;

2014 - У Рубіжного, внаслідок бою з проросійськими бойовиками, українська 30-та механізована бригада зазнала втрат і відступила. 3 українських військовиків загинуло, 7 поранено.

Церковне свято:

Сьогодні вшановують пам'ять мученика Василіска, який постраждав під час гоніння на християн у IV столітті.

Василіск жив за римського імператора Максиміана Галерії. За християнську віру Василіска відправили до в'язниці в місто Комани. Святого піддавали тортурам, щоб змусити відмовитися від віри, але всі зусилля були марними - щоразу Господь дивовижним чином рятував Василіска. Щоразу після чергового дива в Христа увірувало все більше людей.

Не зумівши впоратися з мучеником, його стратили. На місці поховання святого побудували храм. Відомо, що біля святих мощей відбувалися випадки зцілення.

Іменини: Василіск.