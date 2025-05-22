Інтерфакс-Україна
Події
01:12 22.05.2025

Сенатор Грем: більшість Сенату вважає, що Путін уникає справжніх переговорів

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Сенатор США Ліндсі Грем (Республіканська партія) заявив, що більшість Сенату вважає, що Володимир Путін уникає справжніх переговорів.

"Переважна більшість Сенату США вважає, що Путін уникає справжніх переговорів, оскільки вважає, що з часом США та наші союзники розійдуться. Це було б серйозним прорахунком, який може вплинути на Китай та інші країни, які продовжують підтримувати економіку Путіна, що базується на нафті", - написав він в соцмережі Х.

Він зазначив, що мав "дуже гарну" зустріч з послом Китаю в США Се Феном щодо низки нагальних питань у світі. "Це, очевидно, включало торгівлю, а також війну між Росією та Україною", - написав Грем.

"Посол нагадав мені, що позиція Китаю на початку полягала в тому, щоб досягти миру через діалог, і я сказав йому, що погоджуюся з цією концепцією. Я сподіваюся, що ми зможемо мати справжній діалог, який був недосяжним, коли справа доходить до Путіна. Поєднання припинення вогню зі щирими переговорами може призвести до почесного та справедливого миру", - наголосив сенатор.

Грем зазначив, що президент Дональд Трамп має рацію щодо необхідності "припинити кровопролиття".

Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1925309087027245410

Теги: #путін #переговори #грем #сша

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