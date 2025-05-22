Сенатор Грем: більшість Сенату вважає, що Путін уникає справжніх переговорів
Сенатор США Ліндсі Грем (Республіканська партія) заявив, що більшість Сенату вважає, що Володимир Путін уникає справжніх переговорів.
"Переважна більшість Сенату США вважає, що Путін уникає справжніх переговорів, оскільки вважає, що з часом США та наші союзники розійдуться. Це було б серйозним прорахунком, який може вплинути на Китай та інші країни, які продовжують підтримувати економіку Путіна, що базується на нафті", - написав він в соцмережі Х.
Він зазначив, що мав "дуже гарну" зустріч з послом Китаю в США Се Феном щодо низки нагальних питань у світі. "Це, очевидно, включало торгівлю, а також війну між Росією та Україною", - написав Грем.
"Посол нагадав мені, що позиція Китаю на початку полягала в тому, щоб досягти миру через діалог, і я сказав йому, що погоджуюся з цією концепцією. Я сподіваюся, що ми зможемо мати справжній діалог, який був недосяжним, коли справа доходить до Путіна. Поєднання припинення вогню зі щирими переговорами може призвести до почесного та справедливого миру", - наголосив сенатор.
Грем зазначив, що президент Дональд Трамп має рацію щодо необхідності "припинити кровопролиття".
Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1925309087027245410