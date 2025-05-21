Інтерфакс-Україна
Події
23:53 21.05.2025

Окупанти втратили 135 осіб на покровському напрямку - Генштаб

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Російські окупанти втратили на покровському напрямку в середу 135 військових, загалом на напрямку атакували впродовж доби 43 рази, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 67 окупантів та поранили 68", - сказано в повідомленні.

Також знищили бойову броньовану машину, два автомобілі, два мотоцикли, 19 БпЛА, одну гармату та одну антену зв’язку.

Загалом на покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 43 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалась в районах населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та у напрямках Попового Яру і Новомиколаївки.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Ra6vP1dC6XPZVTdufc88ZrM5mR9wu8QkB4nmoEJK2ZXCZ5HPZnoT2bHxa4dGLDP2l

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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