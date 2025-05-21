Голова НКЕК Олександр Животовський залишив посаду

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) Олександр Животовський, який перебував на посаді з липня 2014 року, завершив роботу.

"Сьогодні останній робочий день Голови НКЕК Олександра Животовського у зв’язку із закінченням терміну повноважень", - повідомила НКЕК в фейсбук в середу.

Команда НКЕК висловила подяку голові, вказавши що він був "людиною, яка своєю працею відкрила нову епоху в розвитку електронних комунікацій України".

Під його керівництвом країна зробила прорив від перших кроків 3G до впевненого запуску 4G і підготовки до майбутнього з 5G, провела прозорі й чесні аукціони, ідеться в дописі НКЕК.

Животовський у дописі на фейсбук в середу подякував колегам в НКЕК за щоденну і сумлінну працю.

"Це була велика честь. Дякую Мінцифри, ДСТЗІ, КМУ, окремо Михайлу Федорову, Олександру Потію та Олегу Немчинову за співпрацю і підтримку. Дякую нашому профільному комітету ВРУ та Михайлу Крячко та Олександру Федієнко за законодавчі ініціативи. Велике дякую також командам великих і малих операторів та їх асоціацій. Найголовніше, що нам вдалося - вибудувати прозорі і партнерські відносини з державою і галуззю для того, щоби (всі ми) споживачі користувались якісним звʼязком", - написав він.