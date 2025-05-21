Київрада розгляне додаткове фінансування критично важливих міських проєктів

На найближчій сесії Київради планується виділення додаткових коштів на капітальний ремонт житлового фонду та закладів соціальної сфери, модернізацію ліфтів, благоустрій подвір’їв та інші важливі міські програми, повідомив заступник голови КМДА з питань самоврядних повноважень Владислав Андронов.

За його словами, серед запланованих змін до бюджету-2025 та програми економічного й соціального розвитку передбачено фінансування критичних потреб міста, зокрема капітальний ремонт укриттів, облаштування безбар’єрного середовища та оновлення комунальної інфраструктури.

Зокрема, на капремонт укриттів передбачено 261,6 млн грн, на модернізацію ліфтового господарства – 344 млн грн, на реконструкцію інженерних та електричних мереж – 138,9 млн грн. Крім цього, міська влада планує виділити 200 млн грн на закупівлю комунальної техніки та 259,6 млн грн на капремонт покрівель. Окремо буде виділено кошти на придбання реабілітаційного обладнання, житла для дітей-сиріт та інші соціальні ініціативи.

Раніше керівник фракції "Слуга народу" в Київраді Андрій Вітренко заявив, що заблокував розгляд бюджетних питань через непрозорість деяких витрат.