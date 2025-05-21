В Європі продовжує діяти російська мережа агентів і "культурних" організацій, направлених на поширення пропаганди про Захід та Україну – ЗМІ

У Європі почастішали випадки, коли російські спецслужби наймають так званих "одноразових агентів" для проведення диверсійних та шпигунських операцій, а також поширення дезінформації, зокрема про війну в Україні, повідомляють австрійські та німецькі ЗМІ.

"Росія, ймовірно, підтримує мережу тимчасових агентів. Вони ховаються під виглядом гуманітарних організацій та культурних об'єднань та ведуть пропаганду", - зазначає німецьке видання ZDF Heute.

Тимчасові агенти, яких Європейське розвідувальне агентство називає "плацдармами" російських спецслужб, використовуються для поляризації Заходу, зокрема, поширюючи дезінформацію про Україну. Мережа плацдармів простягається не лише по всьому Євросоюзу, а й по колишніх радянських республіках, Середній Азії, Австралії, Азії та Північній Америці.

Згідно з дослідженням, гроші на цю мережу надходять із російського "Фонду підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном", або скорочено "Правфонду". Офіційно "Правфонд" надає юридичну допомогу громадянам Росії, котрі живуть за кордоном.

"За даними європейських спецслужб, фонд є організацією, наповненою шпигунами… Його робота триває, не слабшаючи", – повідомляє австрійський часопис Der Standard.

МЗС Німеччини заявляє, що "Правфонд" було створено з метою "поширення інформації про російський уряд серед людей, які проживають за кордоном, а також надання їм юридичної допомоги". Відомство зазначає, що фонд займається поширенням пропаганди та дезінформації. ЄС обґрунтував свої санкції тим, що "Правфонд" підтримував пропагандистські повідомлення Кремля про Україну та прагнув "нестабільності та розколу в багатьох сусідніх з Росією країнах".

"Маскування політичного впливу за рахунок передбачуваних культурних асоціацій – це практика, якою "Правфонд" слідує по всій Європі та за її межами. Часто існує центральна особа, яка підтримує структури асоціації чи онлайн-платформи та отримує за це гроші від російського фонду", – наголошує видання.

Європейська розвідка стверджує, що німецько-російський проект в Ерфурті був замовлений "Правфондом" як плацдарм для встановлення зв'язків з VADAR e.V." – асоціацією, яка поставила перед собою завдання "запобігати дискримінації та ізоляції російськомовних німців та російськомовних громадян" і має членів німецької партії AfD у правлінні.

"Федеральне відомство із захисту конституції, яке відповідає за контррозвідувальну діяльність та діяльність зовнішньої розвідки у Німеччині, відмовилося коментувати цю справу, коли її про це попросили. Тим часом, російська співпраця триває безперешкодно, ефективно та непомітно під пильним наглядом німецьких органів безпеки", – зазначає ZDF.