Ворог дроном атакував ферму у Семенівській громаді Чернігівської області, загинув працівник ферми

Російські окупанти обстріляли з безпілотника Семенівську громаду, загинув цивільний, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус.

"Семенівщина. Сьогодні росіяни атакували одне із сіл громади. Скинули вибухівку з безпілотника на ферму. Внаслідок обстрілу 28-річний цивільний чоловік загинув. Він працював на фермі", - написав Чаус у телеграмі у середу.

За його даними, пізніше з артилерії атакували околиці самої Семенівки, є руйнування, без жертв.