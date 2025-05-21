Інтерфакс-Україна
Події
17:09 21.05.2025

Ворог дроном атакував ферму у Семенівській громаді Чернігівської області, загинув працівник ферми

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Російські окупанти обстріляли з безпілотника Семенівську громаду, загинув цивільний, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус.

"Семенівщина. Сьогодні росіяни атакували одне із сіл громади. Скинули вибухівку з безпілотника на ферму. Внаслідок обстрілу 28-річний цивільний чоловік загинув. Він працював на фермі", - написав Чаус у телеграмі у середу.

За його даними, пізніше з артилерії атакували околиці самої Семенівки, є руйнування, без жертв.

Теги: #чернігівська_область #обстріли

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