Інтерфакс-Україна
Події
16:21 21.05.2025

Один цивільний загинув у Куп'янськ-Вузловому на Харківщині внаслідок авіаудару - ДСНС

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За оновленими даними, внаслідок російського авіаудару по Куп'янськ-Вузловому (Харківська обл.) один цивільний загинув, кількість постраждалих зросла до чотирьох, повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.

"У селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок удару КАБами зруйновано під'їзд триповерхового житлового будинку. За попередніми даними, одна людина загинула, ще 4 постраждали", - йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Раніше відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляв про двох постраждалих мирних мешканок.

Теги: #авіаудар #харківська_область

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