Україна готова сприяти збільшенню самодостатності африканських партнерів, зокрема завдяки українським агротехнологіям

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у прийомі з нагоди Третього міністерського засідання ЄС-Африканський Союз на запрошення бельгійського колеги Максіма Прево та високої представниці ЄС Каї Каллас, де підкреслив готовність України до співпраці у різних сферах.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Сибіга провів серію коротких зустрічей із десятьма колегами з держав Африки та керівництвом Африканського Союзу.

Серед співрозмовників глави МЗС України були колеги з Малаві — Ненсі Тембо, Того – Робер Дюссей, Екваторіальної Гвінеї — Сімеон Ойоно Есоно Ангує, Коморських Островів — Мбає Мохамед, Нігерії — Юсуф Майтама Туггар, Мавританії — Мохамед Салем ульд Мерзуґ, Тунісу — Мохамед Алі Нафті, Лесото — Ліжон Мпотджоане, Голова Комісії Африканського Союзу Махмуд Алі Юссуф, головний секретар МЗС Кенії Абрахам Корір Сінгоеї.

Міністр обговорив з африканськими колегами розвиток співпраці та поглиблення звʼязків України з їхніми державами та Африканським Союзом загалом.

Глава МЗС наголосив на важливому значенні, якого Україна надає розвитку співпраці з африканськими партнерами, нагадав про розширення дипломатичної присутності нашої держави в Африці та відкриття минулоріч восьми нових посольств України на континенті.

Міністр зазначив, що голос африканських держав надзвичайно важливий, а їхня роль на міжнародній арені має і надалі зростати. Він підкреслив, що африканські партнери також мають важливий вплив на просування мирних зусиль та захист принципів Статуту ООН.

Сибіга нагадав про роль України як гаранта продовольчої безпеки та запевнив, що наша держава продовжить і надалі бути надійним партнером у постачанні продовольства. Він нагадав про важливість гуманітарної програми президента України Володимира Зеленського задля підтримки людей в країнах і регіонах, що страждають від гострої продовольчої кризи.

"Глава МЗС підкреслив готовність України сприяти збільшенню самодостатності африканських партнерів, зокрема завдяки українським аграрним технологіям, якими ми готові ділитися. Він також запевнив у готовності України розвивати співпрацю в сферах освіти, енергетики, безпеки, діджиталізації та інших", - йдеться в повідомленні.