Окупанти втратили впродовж доби 980 військовослужбовців - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж доби втрати окупантів склали 980 одиниць живої сили та 174 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 середи.

Зокрема українськими воїнами знищено один танк, дві бойові броньовані машини, 23 артилерійських систем, 76 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, одну одиницю спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику 71 одиницю знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня.