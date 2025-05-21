Інтерфакс-Україна
Події
07:20 21.05.2025

Окупанти завдали 450 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області

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Окупанти завдали 450 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області

Впродовж доби окупанти завдали 450 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграм середу вранці.

"Ворог здійснив 15 авіаційних обстрілів по Гуляйполю, Щербаках та Червоному; 267 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку; 4 обстріли з РСЗВ накрили  Кам'янське, Гуляйполе та Новодарівку; 164 артудари завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Також він додав, що надійшло чотири повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та господарських споруд. Мирні жителі не постраждали.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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