21 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1183 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1183 RUSSIAN AGRESSION

21 травня відзначають Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку, День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, Міжнародний день чаю, Всесвітній день товару, Міжнародний день космосу.

У Чорногорії – День незалежності.

Православна церква вшановує пам'ять святих Костянтина та матері його Олени.

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/57/249.

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку має за мету підвищення обізнаності суспільства щодо необхідності й важливості культурного розмаїття; сприяння поширенню позитивної думки та поваги до культурних меншин у кожній державі; уникнення конфліктів шляхом подолання негативних стереотипів стосовно плюралізму культур; привернення уваги людства до проблеми зникнення традицій.

День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 27.12.2024 р. № 883/2024

Міжнародний день чаю

Відзначається щорічно згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН A/RES/74/241.

Цей день покликаний стимулювати попит на чай, особливо в країнах-виробниках чаю з низьким рівнем споживання на душу населення, а також вирішити проблему скорочення споживання в традиційних країнах-імпортерах. Він сприяє сталому виробництву і споживанню чаю та підвищує обізнаність про його роль у боротьбі з голодом і бідністю.

Чай, виготовлений з рослини Camellia sinensis, є другим найбільш вживаним напоєм у світі після води. Точне походження чаю невідоме, але вважається, що його почали культивувати тисячі років тому в таких регіонах, як північний схід Індії, північ М’янми та південний захід Китаю, а є дані, що свідчать про його використання в Китаї близько 5 000 років тому.

Міжнародний день космосу

Початком освоєння людством космічного простору вважають 4 жовтня 1957 року — день виходу першого штучного супутника на орбіту планети. Другою знаковою подією став перший політ в космос людини 12 квітня 1961 року. Після супутників та пілотованих польотів наступним етапом позаземної діяльності людей стали космічні станції.

Першою такою станцією на навколоземній орбіті була радянська станція "Салют-1", запущена в 1971 році, за нею в 1973-му США запустили свою космічну станцію "Skylab". У подальшому СРСР вивів на орбіту ще кілька станцій "Салют" в рамках програми, що тривала до середини 1980-х років, а в лютому 1986 року було запущено основний елемент модульної конструкції космічної станції "Мир".

З 14 березня 1986-го по 15 червня 2000 року на цій станції побували понад сотня космонавтів і астронавтів з 12 країн, зокрема в період 1995-1998 років низка американських астронавтів у межах спільного проекту "Мир – Шаттл". Саме американський астронавт Енді Томас 21 травня 1998 року на борту орбітальної станції "Мир" проголосив Міжнародний день космосу, і це стало першим в історії випадком заснування свята на навколоземній орбіті. Відтоді людство значно просунулося в космічних дослідженнях, зокрема, фокусом вивчення обрано Марс, а пілотований політ на цю планету орієнтовно має відбутися в 2030-х роках.

Всесвітній день товару

Всесвітній день товару має на меті поділитися з простими споживачами особливостями виробничого процесу різних товарів.

Цього дня народилися:

170 років від дня народження Еміля Верхарна (Вергарна) (1855−1916), бельгійського поета, драматурга, критика;

170 років від дня народження Константина Доброджану-Ґеря (Доброжяну-Герея) (Соломон Абрамович Кац) (1855−1920), румунського соціолога, публіциста, критика, політичного діяча, першого популяризатора творчості Т. Шевченка в Румунії;

130 років від дня народження Костянтина Євгеновича Богуславського (1895−1943), українського композитора, диригента, співака, хормейстера;

130 років від дня народження Никифора Дровняка (Епіфаній Дровняк; згадується також як Никифор з Криниці, Никифор Криницький, Ян Криницький, Матейко з Криниці) (1895−1968), українського художника-примітивіста, самоука (Польща);

120 років від дня народження Юліана Костянтиновича Редька (1905–1993), українського мовознавця, письменника, критика, перекладача.

56 років від дня народження Георгія Гонгадзе (1969-2000) — українського громадського діяча, опозиційного журналіста, радіо та телеведучого, кінорежисера та перекладача грузинського походження, відомого своїми критичними антивладними виступами.

Ще цього дня:

1904 - У Парижі заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА);

1916 - У Великій Британії вперше в світовій практиці введено "літній" час;

1918 - У Києві представники різних партій сформували Український національно-державний союз;

1919 - В Україні більшовики націоналізували всі річні та морські корабельні підприємства;

1928 - Волт Дісней отримав патент на монопольне використання образа Міккі Мауса;

1937 - Почала роботу перша експедиція, що дрейфувала, під назвою "Північний полюс"

1944 - На плебісциті в Ісландії жителі підтримали рішення парламенту про відокремлення від Данії, 17 червня була проголошена республіка;

1992 - парламент скасував референдум про незалежність Криму, який планували на серпень;

2000 - На референдумі у Швейцарії більшість мешканців проголосували за розширення відносин з Євросоюзом;

2006 - На референдумі 55,5 % населення Чорногорії проголосувало за незалежність від Сербії.

Церковне свято:

Цей день присвячений рівноапостольним царю Костянтину та матері його цариці Олені. Ці постаті славлять за їхній вклад у поширення християнства у Європі.

Імператор Костянтин став першим християнином на троні. Коли загинув Констанцій Хлор – його батько, Костянтин став правити Західною Римською імперією.

У 313 році імператором був написаний Міланський едикт про терпимість до віри, який потім був розповсюджений по всій Римській імперії. Таким чином, після довгого періоду гноблення християни нарешті змогли сповідувати свою релігію.

Костянтин відправив свою матір до Єрусалиму, щоб вона знайшла Животворний Хрест – місце розп’яття Ісуса Христа. У 326 році Хрест був знайдений, після цього Цариця Олена була іменована Рівноапостольною за свою працю. Вона отримала велику повагу від церкви.

Іменини: Костянтин, Михайло, Олена.