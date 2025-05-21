У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 середи, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 9 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 7 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13720