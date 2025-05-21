Трамп анонсував систему протиракетного захисту Golden Dome за $175 млрд

Президент США Дональд Трамп анонсував створення Golden Dome (Золотий Купол) – новітньої протиракетної системи, призначеної для захисту території США від гіперзвукових, балістичних, крилатих ракет та навіть запусків із космосу.

"Це історичний момент. Ми виконуємо передвиборчу обіцянку й створюємо найсучасніший щит проти ракет, коли-небудь уявлений людством", – заявив Трамп та пообіцяв досягти "майже стовідсоткового" перехоплення ворожих ракет.

Під час свого анонсу Трамп оголосив, що вже обрано її архітектуру, яка об’єднає новітні можливості з наявними наземними, морськими та космічними засобами ППО: Космічні сенсори й перехоплювачі: супутники з передовими радарами та перехоплювачами в низькій навколоземній орбіті; Наземні ракетні пускові установки: мобільні комплекси на території США для швидкого реагування; Флот протиракетних кораблів: модернізовані есмінці з вдосконаленими радарами та зенітними ракетами.

"Цей "щит" захищатиме кожен куточок нашої країни", — наголосив Трамп. Окрім цього він зазначив, що Канада також висловила зацікавленість у приєднанні до програми для захисту власної території. Тому вже ведуться перемовини про розширення Golden Dome на всю Північну Америку.

Трамп підкреслив, що всі компоненти Golden Dome будуть вироблені в США, створивши тисячі високотехнологічних робочих місць. Особливе значення він надав підприємствам Індіани та інноваціям Кремнієвої долини. Основні оборонні та аерокосмічні компанії вже готують тендерні пропозиції.

Джерело: https://www.youtube.com/live/2fpW2K_Z8CY