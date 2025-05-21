Інтерфакс-Україна
Події
02:18 21.05.2025

Трамп анонсував систему протиракетного захисту Golden Dome за $175 млрд

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп анонсував створення Golden Dome (Золотий Купол) – новітньої протиракетної системи, призначеної для захисту території США від гіперзвукових, балістичних, крилатих ракет та навіть запусків із космосу.

"Це історичний момент. Ми виконуємо передвиборчу обіцянку й створюємо найсучасніший щит проти ракет, коли-небудь уявлений людством", – заявив Трамп та пообіцяв досягти "майже стовідсоткового" перехоплення ворожих ракет.

Під час свого анонсу Трамп оголосив, що вже обрано її архітектуру, яка об’єднає новітні можливості з наявними наземними, морськими та космічними засобами ППО: Космічні сенсори й перехоплювачі: супутники з передовими радарами та перехоплювачами в низькій навколоземній орбіті; Наземні ракетні пускові установки: мобільні комплекси на території США для швидкого реагування; Флот протиракетних кораблів: модернізовані есмінці з вдосконаленими радарами та зенітними ракетами.

"Цей "щит" захищатиме кожен куточок нашої країни", — наголосив Трамп. Окрім цього він зазначив, що Канада також висловила зацікавленість у приєднанні до програми для захисту власної території. Тому вже ведуться перемовини про розширення Golden Dome на всю Північну Америку.

Трамп підкреслив, що всі компоненти Golden Dome будуть вироблені в США, створивши тисячі високотехнологічних робочих місць. Особливе значення він надав підприємствам Індіани та інноваціям Кремнієвої долини. Основні оборонні та аерокосмічні компанії вже готують тендерні пропозиції.

Джерело: https://www.youtube.com/live/2fpW2K_Z8CY

Теги: #dome #протиракетний #golden #сша #захист #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:36 21.05.2025
Трамп про дії США після того, як ЄС і Британія запровадили нові санкції проти РФ: Побачимо

Трамп про дії США після того, як ЄС і Британія запровадили нові санкції проти РФ: Побачимо

23:34 20.05.2025
Сенатори США: жодного миру з Росією без повернення викрадених українських дітей

Сенатори США: жодного миру з Росією без повернення викрадених українських дітей

20:40 20.05.2025
Рубіо: Трамп вважає, що загроза нових санкцій з боку США може змусити Росію вийти з мирних переговорів

Рубіо: Трамп вважає, що загроза нових санкцій з боку США може змусити Росію вийти з мирних переговорів

20:03 20.05.2025
Посол США Девіс та віцепрем’єрка Стефанішина обговорили створення можливостей для американського бізнесу

Посол США Девіс та віцепрем’єрка Стефанішина обговорили створення можливостей для американського бізнесу

19:21 20.05.2025
Спроба Зеленського схилити Трампа на свій бік провалюється

Спроба Зеленського схилити Трампа на свій бік провалюється

18:33 20.05.2025
В "Євросолідарності" застерігають від двосторонніх перемовин з РФ за результатами розмови Трампа з Путіним

В "Євросолідарності" застерігають від двосторонніх перемовин з РФ за результатами розмови Трампа з Путіним

18:28 20.05.2025
Рубіо: США не припинили постачання зброї Україні, рішення щодо нових пакетів немає – ЗМІ

Рубіо: США не припинили постачання зброї Україні, рішення щодо нових пакетів немає – ЗМІ

13:02 09.05.2025
Україна та Нідерланди підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури

Україна та Нідерланди підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури

13:37 02.05.2025
КСВ-стратегія в дії: Arricano підбиває підсумки місяця зелених ініціатив

КСВ-стратегія в дії: Arricano підбиває підсумки місяця зелених ініціатив

19:41 01.05.2025
У Кіровоградській області виявлено унікальну зону з рідкісними рослинами

У Кіровоградській області виявлено унікальну зону з рідкісними рослинами

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ветерани – наші герої, і держава повинна бути поруч

Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

Угорщина заявила про виявлення ще двох "українських шпигунів"

ЄС запровадив санкції за використання хімзброї в Україні

Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України

ОСТАННЄ

З початку 2025р ДЕЦ отримав 20 заяв на проведення клінічних випробувань

Папа Римський готовий прийняти в Ватикані переговори між Україною та РФ

На покровському напрямку наші воїни ліквідували 144 окупанти - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 129 ворожих атак - Генштаб

Сибіга: ЄС вже виділили дві третини з 2 млн артснарядів, йде робота над рештою

Сибіга обговорив з бельгійським колегою надання винищувачів F-16

Глави МЗС України та Німеччини обговорили посилення тиску на Москву

Зеленський та Макрон обговорили внутрішнє виробництво зброї в Україні

З 5 червня ЄС скасовує "торговий безвіз" з Україною — Туск

Зеленський провів розмову з Стармером

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА