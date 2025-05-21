Трамп про дії США після того, як ЄС і Британія запровадили нові санкції проти РФ: Побачимо

Президент США Дональд Трамп заявив, що обмірковує, які дії вжити дії вжити після того, як Європейський Союз та Велика Британія запровадили нові санкції проти РФ, однак жодних подробиць він не озвучив, повідомляє агентство Reuters.

"Ми розглядаємо багато речей, але побачимо", - заявив Трамп, покидаючи Капітолійський пагорб після зустрічі з республіканцями щодо їхнього податкового законопроєкту.

Як повідомлялось, що 20 травня Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії. Також цього дня Велика Британія оголосила про запровадження "широкомасштабних санкцій" проти РФ.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/eu-adopts-new-sanctions-against-russia-kallas-says-2025-05-20/