Інтерфакс-Україна
Події
00:12 21.05.2025

З початку доби Сили оборони відбили 129 ворожих атак - Генштаб

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початку доби відбулося 129 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"З початку доби відбулося 129 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 78 КАБ, також використав для ударів 984 дрони-камікадзе та здійснив понад 3500 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24486

Теги: #ворог #генштаб #втрати #війна #атаки

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