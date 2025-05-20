Сибіга обговорив з бельгійським колегою надання винищувачів F-16

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з бельгійським колегою Максимом Прево у Брюсселі оборонну допомогу, зокрема надання винищувачів F-16 та інвестиції в оборонну промисловість України.

"З бельгійським колегою Максимом Прево на прийомі Третьої міністерської зустрічі ЄС-Африканський Союз. Вдячний моєму бельгійському колезі за запрошення. Ми цінуємо наше партнерство з Бельгією та її тверду підтримку. Ми обговорили оборонну допомогу, зокрема надання винищувачів F-16 та інвестиції в оборонну промисловість України", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/