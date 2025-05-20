Мінрозвитку розробило правила черговості перетину кордону пасажирськими автобусами для скорочення часу очікування

Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) розробило правила черговості прибуття автомобільних транспортних засобів до міжнародних автомобільних пунктів пропуску (МАПП), які, як очікується, допоможуть скоротити черги та часу очікуваннями в них.

Нові правила передбачені проєктом наказу "Про затвердження Правил черговості прибуття автобусів до міжнародних та міждержавних пунктів пропуску через державний кордон України з використанням електронної системи "Електронна черга перетину кордону" ("єЧерга"), опублікованому на сайті міністерства в понеділок.

"Наразі не існує документа, який би регулював процедуру проходження автобусами МАПП з використанням "єЧерги". Норми, що містяться в проекті правил, є нововведеннями. Наказ покликаний врегулювати проходження МАПП та знизити навантаження на них, враховуючи їх пропускну здатність", - пояснила у відповідь на запит інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" директорка громадської спілки "МАПА" Альона Векліч.

Правилами, зокрема, передбачається унормування використання електронної системи пасажирськими перевізниками залежно від типу міжнародного маршруту, країни походження.

"Документ покликаний покращити ситуацію проходження кордону, передусім для перевізників, які здійснюють регулярні перевезення пасажирів автобусами", - зазначила Векліч.

Правилами також передбачено вимоги до зон очікування та порядок взаємодії з електронною системою, порядок бронювання місця в черзі та його анулювання,а також порядок доступу працівників Держприкордонслужби, технічних адміністраторів до "єЧерги".

На думку голови громадської спілки "МАПА", запровадження правил для черговості прибуття автобусів спонукатиме перевізників відповідальніше ставитися до бронювання часових слотів на перетин кордону в "єЧерзі".

"Правилами передбачено, що право бронювання місця в "єЧерзі" втрачається перевізником з наступного місяця у випадку невиконання ним протягом поточного місяця умов здійснення регулярних міжнародних перевезень. Це спонукатиме перевізників відповідальніше ставитися до бронювання слотів в черзі. Адже відомі випадки, коли перевізники бронюють місця в черзі, а потім не здійснюють рейси і не звільняють слоти", - вказує Векліч.

Виконання розроблених Мінрозвитку правил, на її думку, дозволить зменшити ймовірність виникнення черг на МАПП, а отже підвищать якість послуг міжнародних перевезень пасажирів автобусами та зменшать ризик корупційних правопорушень з боку працівників Держприкордонслужби при оформленні автобусів на пунктах пропуску.

Метою запровадження правил є впорядкування черговості прибуття автомобільних транспортних засобів до міжнародних та міждержавних пунктів пропуску через державний кордон України з використанням електронної системи, пришвидшення руху автобусів, які виконують регулярні та нерегулярні міжнародні перевезення, підвищення якості надання відповідних послуг для пасажирів, йдеться в тексті пояснювальної записки до проекту наказу.

Зазначається, що через збройну агресію проти України і обмеження руху у повітряному та водному просторі значно збільшилася кількість автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України.

"Це призвело до створення великих черг транспортних засобів (в окремі проміжки часу – довжиною до 10-12 км) на під’їзних шляхах до МАПП. Такі обставини впливають і на рух пасажирських автобусів у міжнародному сполученні, призводячи до суттєвих затримок проходження державного кордону", - йдеться у пояснювальній записці.