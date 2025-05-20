Інтерфакс-Україна
Події
12:02 20.05.2025

Другий заарештований у справі про підпали, пов’язаній зі Стармером, є громадянином Румунії

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Громадянин Румунії Станіслав Карпюк з Ромфорда підозрюється у підпалах, пов'язаних з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомляє Sky News.

"Громадянин Румунії Станіслав Карпюк з Ромфорда був заарештований в суботу в лондонському аеропорту Лутон і має постати перед Вестмінстерським магістратським судом у вівторок вранці… Його звинувачують у підпалі з метою загрози життю", - ідеться у повідомленні на сайті мовника.

За інформацією телеканалу, Карпюка звинувачують у змові з 21-річним Романом Лавриновичем та іншими невідомими особами з "метою пошкодження вогнем майна, що належить іншій особі, з наміром пошкодити майно, а також з наміром створити небезпеку для життя чи здоров'я іншої особи або з легковажним ставленням до того, що життя іншої особи може бути поставлене в небезпеку внаслідок цього".

Також у справі за підозрою у підпалі заарештовано третього чоловіка, віком 34 роки, який був затриманий у понеділок у Челсі на південному заході Лондона.

Звинувачення стосується трьох пожеж. Дві пожежі сталися в Кентіш-Тауні, на півночі Лондона. Одна сталася рано вранці 12 травня в будинку, де сер Кейр жив до того, як став прем'єр-міністром і переїхав на Даунінг-стріт. Чотирма днями раніше, 8 травня, на тій же вулиці було підпалено автомобіль. Інша пожежа сталася 11 травня біля вхідних дверей будинку, переобладнаного під квартири в Іслінгтоні.

Раніше повідомлялося, що британські правоохоронці висунули обвинувачення 21-річному українцю Роману Лавриновичу за підозрою у підпалі двох будинків премʼєр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера та автівки, його затримали та заарештували 13 травня. Лавриновичу вже пред'явлено звинувачення за трьома пунктами у підпалі з метою створення небезпеки для життя у зв'язку з пожежами. У п'ятницю Лавринович з'явився у Вестмінстерському магістратському суді і був взятий під варту до наступного слухання в Олд Бейлі, призначеного на 6 червня.

 

Теги: #підпал #стармер

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