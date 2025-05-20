Інтерфакс-Україна
Події
11:44 20.05.2025

Каллас: ми посилимо тиск на РФ, щоб вона також хотіла миру

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Каллас: ми посилимо тиск на РФ, щоб вона також хотіла миру
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Домовленість щодо 17-го пакету санкцій проти РФ буде досягнута у вівторок, повідомила верховна представниця Європейського союзу з закордонних справ Кая Каллас, відзначивши, що телефонна розмова президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним продемонструвала небажання миру з боку РФ, а тому тиск на Кремль буде посилений.

"Я вважаю важливим, щоб було повне та безумовне припинення вогню. Україна вже погодилася на це більше ніж 60 днів тому. І ми домовилися, що якщо Росія не погодиться з цим, що ми бачили вчора, то ми будемо чинити більший тиск. Тож сьогодні ми домовимося про 17-й пакет санкцій, і ми продовжуємо працювати над наступним сильним пакетом санкцій, щоб чинити більший тиск на Росію, щоб вони також хотіли миру", - сказала Каллас у вівторок в Брюсселі, прибувши на засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

Відповідаючи на запитання, чи не вважає вона, що Трамп "надто поблажливий до Росії", верховна представниця нагадала, що, відповідно до заяв Сполучених Штатів, якщо РФ не погодиться на безумовне припинення вогню, то "будуть рішучі дії". "І це те, що ми хочемо бачити від усіх сторін, які заявили, що діятимуть відповідно. Звичайно, з європейського боку у нас є заяви 27-ми країн про те, що якщо Росія не погодиться, то ми чинитимемо більший тиск. Тож ми продовжимо це робити", - зазначила Каллас позицію ЄС.

Вона повідомила, що в рамках засідання у вівторок буде розглянутий звіт розвідки про те, "наскільки добре почувається економіка Росії". "Ми чуємо, що вони доходять до того моменту, коли їм фактично доведеться покладатися на ланцюг поставок. Тож ефект від санкцій буде ще більшим у найближчі місяці", - переконана верховна представниця ЄС.

За словами Каллас, зі звіту розвідки про стан російської економіки випливає, що санкції працюють. "Росіяни хочуть, щоб ми думали, що санкції не працюють, що вони шкодять вам більше, ніж нам. Це неправда", - сказала вона.

Каллас зазначила, що США також працюють над санкціями проти РФ, яка, "як ми чітко побачили з учорашньої розмови, не погоджується" на мирні переговори. "Щоб хотіти миру, потрібні двоє. Щоб хотіти війни, потрібен лише один. І Росія явно хоче війни, тоді як Україна хоче миру. Тож, щоб змусити Росію хотіти миру, нам також потрібно посилити тиск на Росію", - констатувала вона.

Теги: #санкції #єс #каллас

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