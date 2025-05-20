Інтерфакс-Україна
Події
09:54 20.05.2025

Окупанти 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є загиблий, 6 поранені

1 хв читати
Окупанти 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є загиблий, 6 поранені
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Житель Сіверська Донецької області загинув, іще шестеро жителів області отримали поранення протягом минулої доби, 19 травня, внаслідок обстрілів з боку російських окупантів.

"Бахмутський район. У Сіверську загинула 1 людина, пошкоджено 5 будинків", - повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм у вівторок вранці.

У Білицькому та Родинському Покровського району у понеділок пошкоджено по одному будинку, у Мирнограді — два.

"Краматорський район. У Лимані поранено 2 людини, пошкоджено автівку; у Зарічному пошкоджено 11 будинків, у Кривій Луці — 2 автівки. У Краматорську поранено 3 людини, пошкоджено кілька підприємств. У Слов’янську пошкоджено 7 будинків і підприємство. У Миколаївці пошкоджено 4 будинки і лінію електропередач. У Берестку Іллінівської громади пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці поранено 1 людину, пошкоджено 2 будинки та об’єкт інфраструктури; частина міста знеструмлена", - написав голова обладміністрації.

Всього за добу російські окупанти 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив Філашкін. З прифронтових громаж евакуйована 251 людина, з них 24 дитини.

 

Теги: #донецька_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:31 20.05.2025
Внаслідок обстрілу Херсона десятеро поранених

Внаслідок обстрілу Херсона десятеро поранених

08:55 19.05.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 6 людей та 2 загинули – Прокудін

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 6 людей та 2 загинули – Прокудін

08:11 19.05.2025
Ворог атакував дронами дві громади Дніпропетровщини

Ворог атакував дронами дві громади Дніпропетровщини

07:29 19.05.2025
Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області – ОВА

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області – ОВА

18:43 18.05.2025
Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Дніпропетровщини, є пошкодження – Лисак

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Дніпропетровщини, є пошкодження – Лисак

18:22 18.05.2025
Посол ЄС про нічну атаку РФ: Росія розуміє лише мову сили

Посол ЄС про нічну атаку РФ: Росія розуміє лише мову сили

07:17 18.05.2025
Окупанти завдали 343 удари по 11 населених пунктах Запорізькій області

Окупанти завдали 343 удари по 11 населених пунктах Запорізькій області

20:07 17.05.2025
Одна людина загинула, восьмеро поранені внаслідок обстрілів Донеччини — ОВА

Одна людина загинула, восьмеро поранені внаслідок обстрілів Донеччини — ОВА

11:18 17.05.2025
У Запорізькій області через обстріли знеструмлено ще майже 3 тис. абонентів

У Запорізькій області через обстріли знеструмлено ще майже 3 тис. абонентів

09:29 17.05.2025
В Харківській області одна жителька загинула, ще 9 постраждали через ворожі обстріли за добу

В Харківській області одна жителька загинула, ще 9 постраждали через ворожі обстріли за добу

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили вночі 93 ворожих дрони зі 108, ще 58 локаційно втрачені

Центр протидії дезінформації зафіксував фейкові акаунти вищих посадовців України в месенджері Телеграм

Трамп вважає, що застосування санкцій проти РФ з боку США може зашкодити мирному врегулюванню

ЄС ухвалить 17-й пакет санкцій у вівторок, 18-й на підході – голова МЗС Естонії

Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих внаслідок атаки БпЛА по маршрутці в Херсоні зросла до п'яти

Зеленському довіряють 74% українців, Притулі 50%, Порошенко 25% - соцопитування КМІС

Понад дві третини українців виступають проти обмеження термінів перебування на посаді мерів - соцопитування

СБУ затримала 17-річного хлопця, який шпигував за Силами оборони в Харкові та Дніпрі

Після телефонної розмови Трампа та Путіна статус-кво не змінився — Подоляк

До HRMIS підключено 987 держорганів - голова НАДС Алюшина

Сили оборони збили вночі 93 ворожих дрони зі 108, ще 58 локаційно втрачені

Сибіга візьме участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі

Упродовж доби зафіксовано 177 бойових зіткнень

Двоє цивільних травмовано внаслідок атаки ворожого дрона в Херсоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА