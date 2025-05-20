Окупанти 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є загиблий, 6 поранені

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Житель Сіверська Донецької області загинув, іще шестеро жителів області отримали поранення протягом минулої доби, 19 травня, внаслідок обстрілів з боку російських окупантів.

"Бахмутський район. У Сіверську загинула 1 людина, пошкоджено 5 будинків", - повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм у вівторок вранці.

У Білицькому та Родинському Покровського району у понеділок пошкоджено по одному будинку, у Мирнограді — два.

"Краматорський район. У Лимані поранено 2 людини, пошкоджено автівку; у Зарічному пошкоджено 11 будинків, у Кривій Луці — 2 автівки. У Краматорську поранено 3 людини, пошкоджено кілька підприємств. У Слов’янську пошкоджено 7 будинків і підприємство. У Миколаївці пошкоджено 4 будинки і лінію електропередач. У Берестку Іллінівської громади пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці поранено 1 людину, пошкоджено 2 будинки та об’єкт інфраструктури; частина міста знеструмлена", - написав голова обладміністрації.

Всього за добу російські окупанти 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив Філашкін. З прифронтових громаж евакуйована 251 людина, з них 24 дитини.