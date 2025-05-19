Трамп та Путін не обговорювали часові рамки можливого припинення вогню між Росією та України – помічник Путіна

Лідери США та Росії Дональд Трамп та Володимир Путін під час розмови у понеділок, яка тривала 2 година та 5 хвилин, не говорили про часові рамки можливого майбутнього припинення вогню між Росією та Україною, повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков російським журналістам.

"Ні, про це не говорили, хоча Трамп, природно, підкреслює зацікавленість у якнайшвидшому досягненні тієї чи іншої домовленості", - сказав Ушаков на питання, чи обговорювався якийсь "дедлайн" припинення вогню.

За його словами, "президенти домовилися, що будуть телефонувати в міру необхідності".

"Трамп сказав: "Володимире, ти можеш будь-якої миті підняти трубку, і я із задоволенням відповім, із задоволенням з тобою переговорю", - додав Ушаков.

Він також уточнив, що Путін та Трамп називали один до одного на ім'я, "жоден із президентів не хотів закінчувати розмову, не хотів, як кажуть, класти слухавку".

За словами Ушакова, в ході розмови дуже докладно, з "багатьма нюансами", обговорювалася українська тематика.

Окрім того сторони зазначили, що зараз опрацьовується черговий обмін ув'язненими громадянами США та РФ – 9 на 9 осіб.

Трамп заявив, що бачить перспективи двосторонніх відносин США та РФ після українського врегулювання вражаючими та бачить Росію як одного із найважливіших партнерів для Америки на торговельно-економічному напрямі, також сказав Ушаков.

Президент США під час розмови згадав законопроект про нові санкції щодо РФ, але назвав себе прихильником досягнення домовленостей, окрім того заявив помічник Путіна.

"Трамп згадував, що в Сенаті в принципі готовий законопроект щодо нових санкцій, але сам він прихильник не санкцій, а прихильник досягнення тих чи інших домовленостей", - так Ушаков відповів на запитання, чи обговорювалася під час розмови Путіна та Трампа тема зняття санкцій із Росії.

Президенти, за його словами, зацікавлені у проведенні особистої зустрічі, але вона має бути підготовлена.

"Обидва президенти зацікавлені у такій зустрічі. Але також обидва президенти зацікавлені, щоб ця зустріч була не порожньою, а результативною. Це цілком природно, і про це президенти говорили", - заявив Ушаков.