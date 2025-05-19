Інтерфакс-Україна
Події
22:49 19.05.2025

Зарівна обговорила з Девіс повернення викрадених Росією дітей

1 хв читати

радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна обговорила проблему повернення викрадених РФ українських дітейй під час зустрічі з тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Джулі Девіс.

Однією з ключових тем зустрічі стала системна політика Росії зі знищення ідентичності українських дітей: їх примусова паспортизація та мілітаризація на тимчасово окупованих територіях, залучення молоді на ТОТ до діяльності парамілітарних організацій.

Також ішлося про виклики, пов’язані з депортацією та примусовим переміщенням українських дітей країною-агресоркою.

"Дарія Зарівна презентувала ініціативу Президента України Bring Kids Back UA та окреслила напрями діяльності. Вона розповіла про роботу з пошуку й верифікації інформації щодо викрадених дітей. Окрема увага – зусиллям щодо їх повернення, зокрема через медіацію з боку третіх країн, організацію рятувальних місій", - повідомляє офіційний веб-портал президента України.

Операційна директорка Bring Kids Back UA детально поінформувала про систему реінтеграції та реабілітації українських дітей, яких вдалося повернути в Україну з депортації, примусового переміщення на територію РФ і ТОТ, а також про роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA.

Дарія Зарівна і Джулі Девіс обговорили зусилля щодо міжнародної адвокації повернення дітей і стратегічну комунікацію в цьому напрямі.

Джерело: https://president.gov.ua/news/dariya-zarivna-obgovorila-z-dzhuli-devis-povernennya-vikrade-97917

Теги: #війна #діти #сша #повернення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:52 19.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 156 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 156 ворожих атак - Генштаб

23:01 19.05.2025
Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

22:56 19.05.2025
Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

22:41 19.05.2025
Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

22:41 19.05.2025
Якщо РФ висуватиме нереалістичні умови припинення вогню, вона заслуговуватиме на додаткові санкції – Зеленський після розмови з Трампом

Якщо РФ висуватиме нереалістичні умови припинення вогню, вона заслуговуватиме на додаткові санкції – Зеленський після розмови з Трампом

22:33 19.05.2025
Зеленський після розмови з Трампом: важливо, щоб США не дистанціювалися від перемовин, бо лише Путін зацікавлений в цьому

Зеленський після розмови з Трампом: важливо, щоб США не дистанціювалися від перемовин, бо лише Путін зацікавлений в цьому

22:30 19.05.2025
Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

13:06 19.05.2025
Втрати ОККО від наслідків війни склали приблизно $120 млн – СЕО

Втрати ОККО від наслідків війни склали приблизно $120 млн – СЕО

11:41 19.05.2025
Відновлення цілісності після досвіду, що розбиває на уламки: про що говорили на конференції "Повернення.Шлях до ментального відновлення"

Відновлення цілісності після досвіду, що розбиває на уламки: про що говорили на конференції "Повернення.Шлях до ментального відновлення"

08:25 19.05.2025
Путін упевнений, що РФ до кінця року захопить чотири українські області

Путін упевнений, що РФ до кінця року захопить чотири українські області

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

Якщо РФ висуватиме нереалістичні умови припинення вогню, вона заслуговуватиме на додаткові санкції – Зеленський після розмови з Трампом

Зеленський після розмови з Трампом: важливо, щоб США не дистанціювалися від перемовин, бо лише Путін зацікавлений в цьому

Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

РФ і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню та завершення війни – Трамп після розмови з Путіним

ОСТАННЄ

Трамп та Путін не обговорювали часові рамки можливого припинення вогню між Росією та України – помічник Путіна

Зеленський закликає не розмивати пропозицію про припинення вогню та посилити санкції проти РФ за відмову від нього

Харківський шпиталь продовжує збір на комп'ютерний томограф, попри обіцянку МОЗ замінити зіпсований

Зеленський про обмін військовополонених: Україна не підтримує підходу міняти дітей на військових

Зеленський про обмін військовополонених: Україна не підтримує підходу міняти дітей на військових

Зеленський впевнений у запровадженні Європою санкцій проти РФ, і що з США треба працювати, щоб вони зробили те ж саме

Понад дві третини українців виступають проти обмеження термінів перебування на посаді мерів - соцопитування

Мелоні позитивно оцінила результати розмови Трампа з Путіним і позицію Ватикану

Стубб поговорив з Трампом після його розмови з Путіним: тісні відносини між США і Європою тривають

Урсула фон дер Ляєн подякувала Трампу за розмову з Путіним

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА