Мелоні позитивно оцінила результати розмови Трампа з Путіним і позицію Ватикану

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні позитивно оцінила інформацію про зміст переговорів президента США Дональда Трампа з очільником РФ Володимиром Путіним. Свої висновки Мелоні опублікувала на платформі X в понеділок.

"Після закінчення телефонної розмови між президентами Трампом і Путіним я провела нову телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів разом з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Фінляндії Александром Стуббом, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом України Володимиром Зеленським", - повідомила Мелоні на X.

"Вони працюють над негайним початком переговорів між сторонами, які можуть якнайшвидше привести до припинення вогню та створити умови для справедливого і тривалого миру в Україні", - зазначила голова італійського уряду.

Окремо вона висловилася щодо пропозиції папи Лева XIV зробити Ватикан майданчиком майбутніх багатосторонніх переговорів.

"У зв'язку з цим позитивно оцінено готовність Святішого Отця прийняти переговори у Ватикані. Італія готова зробити свій внесок у сприяння контактам і роботу заради миру", - заявила Мелоні.

Джерело: https://x.com/GiorgiaMeloni/status/1924541742789144779