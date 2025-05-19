Інтерфакс-Україна
Події
21:44 19.05.2025

Стубб поговорив з Трампом після його розмови з Путіним: тісні відносини між США і Європою тривають

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Стубб поговорив з Трампом після його розмови з Путіним: тісні відносини між США і Європою тривають

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом після розмови останнього з Володимиром Путіним та обговорив з ними припинення вогню та шляхи до миру.

"Провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трамом. Також розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Президент Трамп повідомив про свою телефонну розмову з президентом Путіним", - написав Стубб в соцмережі Х в понеділок.

"Ми обговорили поточні переговори, припинення вогню та кроки на шляху до тривалого і справедливого миру. Тісні відносини між США і Європою тривають", - додав він.

 

 

 

 

Теги: #сша #перемовини #рф #фінляндія

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