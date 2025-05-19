Інтерфакс-Україна
Події
17:59 19.05.2025

Міносвіти запропонувало зміни до порядку та умови здобуття середньої освіти в умовах воєнного стану

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Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення зміни до порядку та умови здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні.

Зокрема, згідно з проєктом змін до положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти (№1115), пропонується до діючого положення внести доповнення, яким установлено, що за рішенням засновника комунального закладу загальної середньої освіти мінімальна наповнюваність дистанційного класу (20 учнів), що визначена документом, може бути зменшена, але не більше ніж на 50% (для закладів, що розташовані у селах та селищах) та не більше ніж на 25% (для закладів, що розташовані у містах).

Крім того, проєкт змін до порядку та умови здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні (№1112), пропонується до діючого порядку внести доповнення, яким установлено, що у випадку, якщо заклад освіти не відповідає вимогам, що визначені документом, через відсутність необхідної кількості дистанційних класів відповідних років навчання, то організовувати здобуття загальної середньої освіти за дистанційною формою у таких школах дозволяється лише у разі відсутності дистанційних класів не більш ніж двох різних років навчання (крім дистанційних класів з десятого по одинадцятий (дванадцятий) (включно) роки навчання).

Як повідомлялося, наказом №1112 Міносвіти затвердило порядок та умови здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні, попередній наказ було №850 скасовано.

Згідно з документом, для повернення до очної або змішаної освіти потрібно кілька умов: наявність укриття в школі або на відстані не більше ніж 500 метрів від неї; матеріально-технічне забезпечення, достатнє для організації змішаного навчання; для низки областей (Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської (окрім тимчасово окупованих територій) необхідне рішення ради оборони області або розпорядження керівника обласної військової адміністрації.

Також унормовувалося, що дистанційні школи та класи продовжуватимуть роботу, а якщо школа не відповідатиме умовам функціонування в очному форматі, то може обрати дистанційну форму навчання відповідно до положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. Зазначається, що для організації дистанційного навчання в закладі освіти має бути сформовано щонайменше один клас на паралелі для всіх років навчання: з 1 до 9 або з 5 до 11 класу (або з 8 до 11 для ліцеїв).

Теги: #міносвіти #проєкт #освіта

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