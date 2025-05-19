Інтерфакс-Україна
Події
08:55 19.05.2025

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 6 людей та 2 загинули – Прокудін

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Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 6 людей та 2 загинули – Прокудін

Російські війська у неділю обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали 6 людей та 2 загинули, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2  людини загинули, ще 6 -  дістали поранення", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Козацьке, Веселе, Новоолександрівка, Станіслав, Антонівка, Гончарне, Тягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Миколаївка, Широка Балка, Шляхове, Олександрівка, Берислав, Урожайне, Новоберислав, Зміївка, Понятівка, Придніпровське, Білозерка, Садове, Високе, Бургунка, Велетенське, Дудчани, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Микільське, Михайлівка, Новотягинка, Осокорівка, Софіївка, Степанівка, Токарівка, Червоний Маяк та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по соціальній та залізничній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2  багатоповерхівки та 17  приватних будинків. Також окупанти понівечили завод, стільникову вежу, гараж та приватні автомобілі.

Теги: #херсонська_область #обстріли

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