Зеленський та прем'єр Австралії обговорили додатковий санкційний тиск на Росію

Президент України Володимир Зеленський в ході візиту в Рим обговорив з автралійським прем'єр-міністром Ентоні Албанізі додатковий санкційний тиск на Росію, повідомила пресслужба глави держави.

"Лідери обговорили, які саме санкції можуть примусити Росію припинити висувати умови для безумовного припинення вогню, а також координацію кроків із партнерами", - сказано в повідомленні.

Зеленський зазначив, що завдяки наявності союзників з різних континентів "ми можемо наблизити нинішню ситуацію до миру, чинячи тиск на Росію".

Сторони окремо обговорили оборонну підтримку. Премʼєр-міністр Австралії повідомив, що танки Abrams уже прямують до України, а загальна сума наданої допомоги становить $1,5 млрд.

"Російська незаконна агресія має бути зупинена, і ми чітко та однозначно стоїмо на боці України. Звісно, ми також закликаємо до миру й наполягаємо, що саме Україна має визначати своє майбутнє", – наголосив Албенізі.

Сторони також обговорили можливу участь Австралії в коаліції охочих і гарантуванні безпеки для України після досягнення справедливого й тривалого миру.

Зеленський також поінформував про перемовини в Стамбулі та наголосив на тому, що зараз Росія робить усе, щоб іще більше затягнути війну та вбивства.

Український президент зазначив, що Україна координує свої зусилля з президентом США Дональдом Трампом і послідовно підтримує американські пропозиції.