Інтерфакс-Україна
Події
19:19 18.05.2025

Зеленський та прем'єр Австралії обговорили додатковий санкційний тиск на Росію

1 хв читати
Зеленський та прем'єр Австралії обговорили додатковий санкційний тиск на Росію

Президент України Володимир Зеленський в ході візиту в Рим обговорив з автралійським прем'єр-міністром Ентоні Албанізі додатковий санкційний тиск на Росію, повідомила пресслужба глави держави.

"Лідери обговорили, які саме санкції можуть примусити Росію припинити висувати умови для безумовного припинення вогню, а також координацію кроків із партнерами", - сказано в повідомленні.

Зеленський зазначив, що завдяки наявності союзників з різних континентів "ми можемо наблизити нинішню ситуацію до миру, чинячи тиск на Росію".

Сторони окремо обговорили оборонну підтримку. Премʼєр-міністр Австралії повідомив, що танки Abrams уже прямують до України, а загальна сума наданої допомоги становить $1,5 млрд.

"Російська незаконна агресія має бути зупинена, і ми чітко та однозначно стоїмо на боці України. Звісно, ми також закликаємо до миру й наполягаємо, що саме Україна має визначати своє майбутнє", – наголосив Албенізі.

Сторони також обговорили можливу участь Австралії в коаліції охочих і гарантуванні безпеки для України після досягнення справедливого й тривалого миру.

Зеленський також поінформував про перемовини в Стамбулі та наголосив на тому, що зараз Росія робить усе, щоб іще більше затягнути війну та вбивства.

Український президент зазначив, що Україна координує свої зусилля з президентом США Дональдом Трампом і послідовно підтримує американські пропозиції.

 

 

Теги: #тиск #австралія #зеленський #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:15 18.05.2025
Зеленський передав Папі Римському Леву XIV ікону Божої матері з немовлям як символ життя

Зеленський передав Папі Римському Леву XIV ікону Божої матері з немовлям як символ життя

19:10 18.05.2025
Росія вперше зупинила нафтовий танкер з естонського порту

Росія вперше зупинила нафтовий танкер з естонського порту

18:13 18.05.2025
Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі

Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі

17:54 18.05.2025
Висунуті Росією на переговорах в Стамбулі умови були нереалістичними – Зеленський на зустрічі з Венсом і Рубіо

Висунуті Росією на переговорах в Стамбулі умови були нереалістичними – Зеленський на зустрічі з Венсом і Рубіо

17:07 18.05.2025
Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV

Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV

16:47 18.05.2025
Росія планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети для залякування – ГУР

Росія планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети для залякування – ГУР

16:22 18.05.2025
У Ватикані завершилася зустріч Зеленського з Венсом і Рубіо

У Ватикані завершилася зустріч Зеленського з Венсом і Рубіо

14:28 18.05.2025
Зеленський та перша леді України зустрінуться з папою Львом XІV в Римі

Зеленський та перша леді України зустрінуться з папою Львом XІV в Римі

13:09 18.05.2025
Росія напередодні президентських виборів у Польщі активізувала чергову фазу інформаційної війни – ГУР МО України

Росія напередодні президентських виборів у Польщі активізувала чергову фазу інформаційної війни – ГУР МО України

11:57 18.05.2025
Зеленський у День пам'яті жертв репресій: Крим, як і вся Україна, має бути вільним

Зеленський у День пам'яті жертв репресій: Крим, як і вся Україна, має бути вільним

ВАЖЛИВЕ

Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі

Висунуті Росією на переговорах в Стамбулі умови були нереалістичними – Зеленський на зустрічі з Венсом і Рубіо

Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV

У Ватикані завершилася зустріч Зеленського з Венсом і Рубіо

Зеленський та перша леді України зустрінуться з папою Львом XІV в Римі

ОСТАННЄ

Президентка Єврокомісії обговорила з Венсом припинення вогню в Україні

Ворог вдарив по залізничному вокзалу Херсону, є пошкодження – ОВА

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Дніпропетровщини, є пошкодження – Лисак

З окупованої території України вдалося врятувати 15-річного хлопця– Зарівна

Посол ЄС про нічну атаку РФ: Росія розуміє лише мову сили

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Віткофф прогнозує "успішну" телефонну розмову Трампа та Путіна у понеділок

Україна оголосила відбір 4 незалежних членів наглядової ради "Укрзалізниці"

Активні дії в прикордонні Курщини мають стратегічне значення – Генштаб відповів комбату 47-й ОМБр

В Україні в найближчі дві доби очікуються помірні дощі – Укргідрометцентр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА