Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Дніпропетровщини, є пошкодження – Лисак

Російські війська в неділю продовжують обстрілювати населені пункти Дніпропетровщини, є пошкодження, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Три райони області потерпали від ворожих атак протягом дня", - написав він в телеграмі.

Так, на Нікопольщині ворог атакував райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську і Червоногригорівську громади. По населеним пунктам працювала важка артилерія. Застосовував ворог й FPV-дрони.

Пошкоджені з десяток приватних осель, декілька господарських споруд та парників. Зачепило й лінії електропередач.

На Грушівську громаду Криворіжжя російські війська скерували БпЛА. Зайнявся гараж на території приватного домоволодіння.

Надвечір противник вдарив КАБом по Маломихайлівській громаді Синельниківського району.

Разом з тим, зазначив Лисак, люди не постраждали.