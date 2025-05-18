Інтерфакс-Україна
Події
15:12 18.05.2025

В Україні в найближчі дві доби очікуються помірні дощі – Укргідрометцентр

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В Україні в найближчі дві доби очікуються помірні дощі – Укргідрометцентр

В понеділок, 19 травня, вночі місцями невеликі, на Закарпатті та Прикарпатті, вдень в Україні помірні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

У південних, центральних, східних, Чернігівській та Сумській областях вдень грози.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Вдень у південно-східній частині пориви 15-20 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі 7-12°, вдень 15-20°. На решті території вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°, на Закарпатті та Прикарпатті 8-13°.

В Карпатах помірний, місцями значний, мокрий сніг та дощ. Температура вночі та вдень 0-5° тепла.

В Києві хмарно з проясненнями, вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень близько 15°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського найвища температура вдень 19 травня в Києві була зафіксована в 2007 році і склала 30,8° тепла, найнижча вночі – 1,1° в 1952 році.

У вівторок, 20 травня, у західних, північних областях невеликі, на решті території помірні дощі, вдень в південно-східній частині грози.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на півдні та сході країни, вдень і в центральних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на півдні та сході країни 7-12°. Вдень 12-17°, в Карпатах 5-10° тепла.

В Києві невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень близько 15°.

Теги: #дощ #погода #укргідрометцентр

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