Розв’язана у 2014 році війна продовжила політику імперії зла - омбудсман у День памʼяті жертв репресій

Україна у День памʼяті жертв політичних репресій згадує жертв минулих років і сьогодення, і має зробити все можливе, щоб такі злочини не повторилися, наголошує уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Сьогодні ми вшановуємо памʼять мільйонів невинних людей, які стали жертвами радянського тоталітарного режиму. Їх розстрілювали без суду, відправляли до таборів смерті, депортували, знищували фізично та морально. Ті, хто мав власну думку або просто був незручним для системи — ставав мішенню. Зараз історія повторюється. Росія знову чинить ті самі злочини: переслідує українців, катує, депортує, знищує", - написав Лубінець в Телеграм у неділю.

Він відзначив, що війна, розв’язана РФ у 2014 році, "стала продовженням політики імперії зла — вже у новому вигляді".

"У цей скорботний день ми згадуємо жертв минулого і теперішнього. Наш обовʼязок — зберегти памʼять і зробити все можливе, щоб такі злочини більше не повторилися. Світла памʼять жертвам радянських репресій. І глибока вдячність кожному, хто сьогодні стоїть на захисті життя", - додав Лубінець.