Інтерфакс-Україна
Події
10:44 18.05.2025

Розв’язана у 2014 році війна продовжила політику імперії зла - омбудсман у День памʼяті жертв репресій

1 хв читати

Україна у День памʼяті жертв політичних репресій згадує жертв минулих років і сьогодення, і має зробити все можливе, щоб такі злочини не повторилися, наголошує уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Сьогодні ми вшановуємо памʼять мільйонів невинних людей, які стали жертвами радянського тоталітарного режиму. Їх розстрілювали без суду, відправляли до таборів смерті, депортували, знищували фізично та морально. Ті, хто мав власну думку або просто був незручним для системи — ставав мішенню. Зараз історія повторюється. Росія знову чинить ті самі злочини: переслідує українців, катує, депортує, знищує", - написав Лубінець в Телеграм у неділю.

Він відзначив, що війна, розв’язана РФ у 2014 році, "стала продовженням політики імперії зла — вже у новому вигляді".

"У цей скорботний день ми згадуємо жертв минулого і теперішнього. Наш обовʼязок — зберегти памʼять і зробити все можливе, щоб такі злочини більше не повторилися. Світла памʼять жертвам радянських репресій. І глибока вдячність кожному, хто сьогодні стоїть на захисті життя", - додав Лубінець.

Теги: #політичні_репресії #лубінець

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:04 18.05.2025
Сибіга у День пам'яті жертв репресій: ми повинні перемогти, щоб гарантувати, що такі злочини не повторяться

Сибіга у День пам'яті жертв репресій: ми повинні перемогти, щоб гарантувати, що такі злочини не повторяться

13:02 10.05.2025
Кримськотатарському журналісту Ремзі Бекірову перешкоджають у російській колонії здійснювати щоденні молитви - омбудсман

Кримськотатарському журналісту Ремзі Бекірову перешкоджають у російській колонії здійснювати щоденні молитви - омбудсман

17:27 09.05.2025
Лубінець закликав міжнародну спільноту посилювати тиск на РФ у зв’язку із систематичними порушеннями прав людини на ТОТ

Лубінець закликав міжнародну спільноту посилювати тиск на РФ у зв’язку із систематичними порушеннями прав людини на ТОТ

18:14 16.04.2025
Омбудсман України звернувся до ООН та МКЧХ у зв'язку з черговим розстрілом полоненого

Омбудсман України звернувся до ООН та МКЧХ у зв'язку з черговим розстрілом полоненого

10:11 12.04.2025
Омбудсмен привітав єврейську спільноту України зі святом Песах

Омбудсмен привітав єврейську спільноту України зі святом Песах

23:38 07.04.2025
Дії уряду по стабілізації цін на ліки можуть призвести до скорочення аптечної мережі у віддалених регіонах - Лубінець

Дії уряду по стабілізації цін на ліки можуть призвести до скорочення аптечної мережі у віддалених регіонах - Лубінець

12:50 26.03.2025
Лубінець під час зустрічі з головою МАГАТЕ обговорив безпекову та гуманітарну ситуацію на ЗАЕС

Лубінець під час зустрічі з головою МАГАТЕ обговорив безпекову та гуманітарну ситуацію на ЗАЕС

18:15 17.02.2025
Росіяни вивезли з окупованих територій України на навчання у школи Криму близько 4000 дітей – Лубінець

Росіяни вивезли з окупованих територій України на навчання у школи Криму близько 4000 дітей – Лубінець

17:10 17.02.2025
Поширене в соцмережах відео з наказом росіянам розстріляти українських полонених доводить, що страти є свідомою політикою РФ – Лубінець

Поширене в соцмережах відео з наказом росіянам розстріляти українських полонених доводить, що страти є свідомою політикою РФ – Лубінець

13:43 17.01.2025
Лубінець про обстріл Кривого Рогу: Цивільні об'єкти не можуть бути мішенню, Росія вкотре порушує Женевські конвенції

Лубінець про обстріл Кривого Рогу: Цивільні об'єкти не можуть бути мішенню, Росія вкотре порушує Женевські конвенції

ВАЖЛИВЕ

Масована атака на Київщину: Загинула жінка, є поранені, триває ліквідація наслідків - ДСНС

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинула жінка, поранено трьох людей, серед них дитина — ОВА

Австрія перемогла в "Євробаченні-2025", Україна посіла 9-те місце

Марко Рубіо: У разі відсутності прогресу в переговорах із РФ Сенат ухвалить законопроєкт про санкції

Ziferblat зі сцени у фіналі "Євробачення-2025": Слава Україні!

ОСТАННЄ

Стефанчук закликав до посилення військової допомоги Україні після нічної атаки дронів

У Польщі розпочалося голосування на президентських виборах - ЗМІ

На фронті від початку минулої доби відбулось 167 зіткнень – Генштаб

Масована атака на Київщину: Загинула жінка, є поранені, триває ліквідація наслідків - ДСНС

Херсонщину протягом доби атакували дронами, артилерією та авіацією: поранено 8 людей

Сили оборони збили вночі 88 ворожих дронів з 273, ще 128 локаційно втрачені

Жительку Новоолександрівки Херсонської області госпіталізовано з важкою травмою внаслідок детонації вибухівки

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 91 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти завдали 343 удари по 11 населених пунктах Запорізькій області

18 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА