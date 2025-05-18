Сили оборони збили вночі 88 ворожих дронів з 273, ще 128 локаційно втрачені

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Українські захисники збили у ніч на неділю, 18 травня, 88 ударних безпілотники типу "Shahed", а також дронів інших типів, випущених російськими окупантами, повідомляє Телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 88 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 128 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.