Інтерфакс-Україна
Події
07:34 18.05.2025

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 91 од. автотехніки - Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 91 од. автотехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1130 окупантів, 1 танк, 4 бронемашини, 38 артсистем, а також 91 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Телеграмі ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 973730 (+1130) осіб, танків ‒ 10832 (+1) од, бойових броньованих машин ‒ 22557 (+4) од, артилерійських систем – 27980 (+38) од, РСЗВ – 1387 (+1) од, засоби ППО ‒ 1167 (+0) од, літаків – 372 (+0) од, гелікоптерів – 336 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36385 (+107), крилаті ракети ‒ 3197 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 48900 (+91) од, спеціальна техніка ‒ 3892 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога #рф

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