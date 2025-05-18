Інтерфакс-Україна
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01:26 18.05.2025

Нацжурі України на "Євробаченні-2025" поставило найвищі бали Німеччині, Великій Британії та Італії

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Нацжурі України на "Євробаченні-2025" поставило найвищі бали Німеччині, Великій Британії та Італії

Національне журі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" поставило найвищі бали учасникам зі Німеччині, Великій Британії та Італії.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у ніч на 18 травня у швейцарському місті Базель відбувається фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Україну представляє гурт Ziferblat з піснею Bird Of Pray.

Фінальна оцінка кожного учасника складається з голосування національних журі та глядацького голосування.

Нацжурі України віддало 12 балів Німеччині, 10 балів - Великій Британії, 8 балів - Італії, 7 балів - Швейцарії, 6 балів - Латвії, 5 балів - Естонії, 4 бали - Португалії, 3 бали - Люксембургу, 2 бали - Ізраїлю та 1 бал - Австрії.

Як повідомлялося, під час фіналу "Євробачення-2024" національне журі України поставило найвищі бали учасникам зі Швейцарії, Ірландії та Швеції.

Теги: #євробачення #оцінювання #бали

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