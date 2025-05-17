Зеленський обговорив із Марком Карні шляхи посилення тиску на Росію для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Канади Марком Карні у Римі, під час якої подякував за підтримку і висловив вдячність Канаді як "справжньому другу".

"Найголовніше – тиснути на Росію так, щоб спонукати її робити реальні кроки для завершення війни", — написав Зеленський на своїй сторінці в Х.

Під час зустрічі детально обговорювалися санкції, які можуть бути ефективними, зокрема вторинні, енергетичні та санкції проти тіньового флоту.

Окрему увагу під час зустрічі приділили питанням оборонної співпраці та розширенню коаліції країн-партнерів. Зеленський також подякував за запрошення до участі у саміті G7: "Обговорили оборонну співпрацю та розвиток коаліції охочих. Вдячний за запрошення взяти участь у зустрічі G7".

В своєму Телеграм-каналі президент також зазначив, що поінформував премʼєр-міністра про російські ракетні та дронові удари по цивільних об’єктах і наголосив на потребі України у посиленні протиповітряної оборони: "Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту життів".

Також Зеленський розповів про перебіг переговорів у Стамбулі та важливість подальшої координації дій.

"Чекаємо на пана Премʼєр-міністра в Україні!" — зазначив Зеленський.