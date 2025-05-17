Інтерфакс-Україна
Події
12:52 17.05.2025

Удар РФ по автобусу під Білопіллям демонструє наміри РФ вчинити в Україні геноцид - Свириденко

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Удар РФ по автобусу під Білопіллям демонструє наміри РФ вчинити в Україні геноцид - Свириденко
Фото: https://t.me/Sumy_news_ODA

Віцепрем’єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко розцінює удар російських окупантів по автобусу під Білопіллям Сумської області в суботу вранці, який забрав життя дев'ятьох мирних жителів, як демонстрацію намірів РФ в Україні здійснити геноцид українського народу.

"Щоб зрозуміти наміри Росії в Україні, слід пам'ятати, що рано вранці росіяни завдали удару безпілотником по суто цивільному пасажирському фургону, в якому перебували переважно жінки, в Сумській області України… Постійні атаки Росії на цивільне населення чітко демонструють їхні наміри. Не досягши своїх військових цілей, росіяни тепер прагнуть повільного геноциду нашого народу — усе, що вони планували зробити за зачиненими дверима ПІСЛЯ завершення окупації, вони намагаються зробити зараз за допомогою безпілотників та ракет", - написала Свириденко в соцмережі Х у суботу.

Як повідомлялося, о 6:17 суботи ворог завдав удару БпЛА "Ланцет" по мікроавтобусу, який їхав з прифронтового Білопілля до Суми. Голова Білопільської громади повідомив, що автобус виконував евакуаційний рейс, інші джерела називають автобус рейсовим. Внаслідок удару дев'ять людей загинули і семеро отримали поранення.

Теги: #удар #свириденко #білопілля

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