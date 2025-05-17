Інтерфакс-Україна
Події
12:31 17.05.2025

Держетнополітики 20 травня почне шукати ознаки афілійованості Київської митрополії УПЦ (МП) з іноземною церквою

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Держетнополітики 20 травня почне шукати ознаки афілійованості Київської митрополії УПЦ (МП) з іноземною церквою

Державна служба з етнополітики та свободи совісті України повідомляє про початок дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви (УПЦ МП) із забороненою іноземною релігійною організацією.

"Відповідно до пункту 8 Порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті повідомляє про початок з 20 травня 2025 року дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 21510633) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена", - йдеться в повідомленні відомства.

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

Теги: #упц_мп #держетнополітики

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