Інтерфакс-Україна
Події
09:29 17.05.2025

В Харківській області одна жителька загинула, ще 9 постраждали через ворожі обстріли за добу

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В Харківській області одна жителька загинула, ще 9 постраждали через ворожі обстріли за добу
Фото: Харківська ОВА

Одна жінка загинула, ще одна отримала поранення, також поранення отримали восьмеро чоловіків внаслідок російських обстрілів міста Куп’янськ та села Кутьківка Дворічанської громади Харківської області у п'ятницю, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ загинула 55-річна жінка і зазнали поранень чоловіки 58, 49, 40, 53, 54 і 59 років; у с. Кутьківка Дворічанської громади постраждали 39-річний і 59-річний чоловіки та 62-річна жінка", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, протягом минулої доби окупанти обстріляли 10 населених пунктів Харківської області, для обстрілів вони використали 12 некерованих авіаційних ракет, чотири керовані авіабомби, 14 дронів, у тому числі два FPV.

Через це у Куп'янському районі області пошкоджено дві адмінбудівлі, приміщення комунального підприємства, службовий автомобіль, вісім приватних будинків, газо- та електромережі, магазин, в Ізюмському районі - два приватні будинки, гараж, господарчі споруди, а в Чугуївському - спецавтомобіль.

Теги: #харківська_область #обстріли

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