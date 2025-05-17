В Харківській області одна жителька загинула, ще 9 постраждали через ворожі обстріли за добу

Фото: Харківська ОВА

Одна жінка загинула, ще одна отримала поранення, також поранення отримали восьмеро чоловіків внаслідок російських обстрілів міста Куп’янськ та села Кутьківка Дворічанської громади Харківської області у п'ятницю, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ загинула 55-річна жінка і зазнали поранень чоловіки 58, 49, 40, 53, 54 і 59 років; у с. Кутьківка Дворічанської громади постраждали 39-річний і 59-річний чоловіки та 62-річна жінка", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, протягом минулої доби окупанти обстріляли 10 населених пунктів Харківської області, для обстрілів вони використали 12 некерованих авіаційних ракет, чотири керовані авіабомби, 14 дронів, у тому числі два FPV.

Через це у Куп'янському районі області пошкоджено дві адмінбудівлі, приміщення комунального підприємства, службовий автомобіль, вісім приватних будинків, газо- та електромережі, магазин, в Ізюмському районі - два приватні будинки, гараж, господарчі споруди, а в Чугуївському - спецавтомобіль.