Інтерфакс-Україна
Події
23:54 16.05.2025

Макрон: Трамп має намір поговорити з росіянами в найближчі години або дні - ЗМІ

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Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що президент США Дональд Трамп збирається найближчим часом розмовляти з Москвою, повідомляє портал каналу BFMTV у п'ятницю

"Президент Трамп має намір (...) організувати обмін думками з російською стороною в найближчі кілька годин або днів, щоб мати можливість з'ясувати, що сталося, і спробувати рухатися вперед", - передає BFMTV заяву Макрона з Тирани, де президент Франції бере участь в саміті Європейської політичної спільноти.

Джерело: https://www.bfmtv.com/international/europe/ukraine/direct-guerre-en-ukraine-des-pourparlers-de-paix-entre-kiev-et-moscou-attendus-en-turquie_LN-202505160211.html#article_390822

Теги: #переговори #трамп #наміри #рф

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