Макрон: Трамп має намір поговорити з росіянами в найближчі години або дні - ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що президент США Дональд Трамп збирається найближчим часом розмовляти з Москвою, повідомляє портал каналу BFMTV у п'ятницю

"Президент Трамп має намір (...) організувати обмін думками з російською стороною в найближчі кілька годин або днів, щоб мати можливість з'ясувати, що сталося, і спробувати рухатися вперед", - передає BFMTV заяву Макрона з Тирани, де президент Франції бере участь в саміті Європейської політичної спільноти.

Джерело: https://www.bfmtv.com/international/europe/ukraine/direct-guerre-en-ukraine-des-pourparlers-de-paix-entre-kiev-et-moscou-attendus-en-turquie_LN-202505160211.html#article_390822