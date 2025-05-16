Інтерфакс-Україна
Події
20:58 16.05.2025

Військовий парад у Вашингтоні 14 червня обійдеться США в суму до $45 млн - ЗМІ

1 хв читати
Військовий парад у Вашингтоні 14 червня обійдеться США в суму до $45 млн - ЗМІ

Військовий парад, присвячений 250-річчю американської армії, обійдеться США в суму від $25 до $45 млн, повідомляє в п'ятницю газета The Hill з посиланням на джерело.

"Представник армії підтвердив, що парад 14 червня з усіма святковими заходами, включно з концертом і феєрверком, може коштувати до $45 млн", - інформує видання.

Очікується, що в параді задіють близько 150 наземних транспортних засобів і 50 літаків. У ньому візьмуть участь представники майже всіх армійських підрозділів, а також ветерани В'єтнамської війни.

Раніше президент США Дональд Трамп сказав, що святкові заходи в столиці організовують, щоб "відсвяткувати, що у США найкраща зброя у світі". Крім того, цього дня американський лідер святкує день народження.

Теги: #оцінки #сша #парад

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:39 16.05.2025
США цього року почнуть консультації з країнами Європи про скорочення свого контингенту – постпред при НАТО

США цього року почнуть консультації з країнами Європи про скорочення свого контингенту – постпред при НАТО

20:37 16.05.2025
Індекс споживчої довіри в США в травні несподівано впав до 50,8 пункту - мінімуму з червня 2022р

Індекс споживчої довіри в США в травні несподівано впав до 50,8 пункту - мінімуму з червня 2022р

19:40 16.05.2025
Вартість створення американської системи ПРО "Золотий купол" перевищить $1,5 трлн - начштабу Космічних сил

Вартість створення американської системи ПРО "Золотий купол" перевищить $1,5 трлн - начштабу Космічних сил

14:39 16.05.2025
Сибіга у Стамбулі: Росія має довести свою серйозність, нам потрібні конкретні рішення

Сибіга у Стамбулі: Росія має довести свою серйозність, нам потрібні конкретні рішення

07:22 15.05.2025
У день народження Трампа та армії США Вашингтоном проїдуть 25 танків Abrams

У день народження Трампа та армії США Вашингтоном проїдуть 25 танків Abrams

22:00 09.05.2025
МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

21:54 09.05.2025
МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

11:18 09.05.2025
У Москві на військовому параді присутні очільники держав і військові з 13 країн, у місті відключено мобільний інтернет - ЗМІ

У Москві на військовому параді присутні очільники держав і військові з 13 країн, у місті відключено мобільний інтернет - ЗМІ

11:05 06.05.2025
Військові ЗСУ взяли участь у параді у Великій Британії з нагоди святкування 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі

Військові ЗСУ взяли участь у параді у Великій Британії з нагоди святкування 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі

00:27 19.03.2025
Борис Джонсон піддав критиці переговори Трампа з Путіним, Петер Сійярто - привітав

Борис Джонсон піддав критиці переговори Трампа з Путіним, Петер Сійярто - привітав

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди збільшили у 2025 році обсяг військової допомоги Україні майже втричі – Зеленський

Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

Данія готує 26 пакет військової допомоги Україні – Зеленський

Команди працюватимуть над обміном деталями щодо припинення вогню - Умєров у Стамбулі

Кислиця: тиск на РФ має продовжуватися, ми не повинні розслаблятися на цьому етапі

ОСТАННЄ

Сибіга: план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки

Україна й Чорногорія діятимуть спільно як кандидати на вступ до ЄС – Зеленський

Компенсація постраждалим має охоплювати всю шкоду від агресії Росії, починаючи з 2014 року – Мудра

Нідерланди збільшили у 2025 році обсяг військової допомоги Україні майже втричі – Зеленський

Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

Данія готує 26 пакет військової допомоги Україні – Зеленський

Зеленський та прем’єр Болгарії обговорили безпекові питання та співпрацю в енергетичній сфері

Мелоні: Ми повинні вимагати припинення вогню та гарантій для Києва

Сікорський: Путін розбудив гіганта, він ще не уявляє, наскільки дорого це йому обійдеться

ТСК по енерготарифам хоче заслухати CEO "Нафтогазу" про механізми погашення 200 млрд грн боргів перед НАК – голова комісії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА