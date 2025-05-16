Військовий парад у Вашингтоні 14 червня обійдеться США в суму до $45 млн - ЗМІ

Військовий парад, присвячений 250-річчю американської армії, обійдеться США в суму від $25 до $45 млн, повідомляє в п'ятницю газета The Hill з посиланням на джерело.

"Представник армії підтвердив, що парад 14 червня з усіма святковими заходами, включно з концертом і феєрверком, може коштувати до $45 млн", - інформує видання.

Очікується, що в параді задіють близько 150 наземних транспортних засобів і 50 літаків. У ньому візьмуть участь представники майже всіх армійських підрозділів, а також ветерани В'єтнамської війни.

Раніше президент США Дональд Трамп сказав, що святкові заходи в столиці організовують, щоб "відсвяткувати, що у США найкраща зброя у світі". Крім того, цього дня американський лідер святкує день народження.