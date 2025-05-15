Інтерфакс-Україна
Події
07:22 15.05.2025

У день народження Трампа та армії США Вашингтоном проїдуть 25 танків Abrams

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У день народження Трампа та армії США Вашингтоном проїдуть 25 танків Abrams

Святкування дня народження президента США Дональда Трампа і 250-ї річниці армії включатимуть до 25 танків, які проїдуть Вашингтоном, що коштуватиме від $25 до 45 млн, повідомили американські чиновники в середу агентству Reuters.

Армія США давно планувала перекинути війська і техніку на Національну алею у Вашингтоні в рамках святкування своєї річниці 14 червня. Тепер у плани входить парад, оскільки він збігається з 79-им днем народження Трампа.

Два американські чиновники повідомили Reuters на умовах анонімності, що остаточна вартість може становити до $45 млн. Один з них сказав, що в цю суму входить на кілька мільйонів доларів більше, ніж було б без параду. Чиновник додав, що армія планує відправити на святкування близько двох десятків танків M1 Abrams.

Критики назвали такий парад авторитарною демонстрацією влади, яка є марнотратством, особливо на тлі того, що Трамп скорочує витрати в усьому федеральному уряді.

 

 

Теги: #трамп #сша #парад

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