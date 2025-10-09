Військові відтепер можуть залишати оцінки та відгуки на дрони у DOT-Chain Defence

У маркетплейсі DOT-Chain Defence запрацював функціонал рейтингової системи: військові тепер можуть оцінювати замовлені дрони й залишати відгуки про їхнє застосування в бойових умовах.

Як повідомили в Агенції оборонних закупівель (АОЗ), така можливість була додана за запитом військових, які брали участь у пілоті, і допоможе підрозділам робити більш обґрунтований вибір — рішення базуватимуться не лише на технічних характеристиках, а й на реальному бойовому досвіді.

"Після запуску пілоту ми багато спілкувалися з військовими, які стали першими користувачами маркетплейсу, щоб оперативно вдосконалювати систему. Виїжджали до бригад, проводили опитування, збирали зворотний зв’язок. Додавання рейтингової системи — лише перший крок із переліку пропозицій від військових. Ми й надалі залишаємося відкритими до взаємодії з бригадами-користувачами, адже для нас важливо, щоб DOT-Chain Defence був справді корисним для військових і спрощував процес замовлення засобів ураження", - зазначила директорка Департаменту цифровізації АОЗ Альона Жужа.

Кожен авторизований користувач може виставити оцінку за п’ятибальною шкалою - від 1 (незадовільно) до 5 (відмінно). У відгуках можна зазначати як переваги, так і недоліки дронів, особливості їхнього застосування у польових умовах, зручність експлуатації, якість збірки, стійкість до перешкод тощо.

Наразі бачити оцінки можуть лише військові. Надалі така можливість з’явиться і у виробників. Це допоможе їм напряму комунікувати зі споживачами та відповідати на коментарі бійців. Також у наступній ітерації буде реалізовано функцію, яка дозволить військовим оцінювати корисність відгуків — це підвищить об’єктивність і достовірність інформації в системі.

Як повідомлялося, рішення Міноборони впровадити DOT-Chain Defence дозволило спростити закупівлі та надати підрозділам більше самостійності. Тепер військові можуть замовляти потрібні БпЛА без тривалих погоджень і паперових процедур — достатньо кількох кліків у системі. Фінансові, юридичні, логістичні процеси забезпечує "Агенція оборонних закупівель" Міноборони, завдяки чому значно скорочено терміни постачання. Середній термін – 10 днів. За два місяці роботи підрозділи замовили майже 17 тис. дронів на суму приблизно 600 млн грн.