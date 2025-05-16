Мелоні: Ми повинні вимагати припинення вогню та гарантій для Києва

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Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що заявила в п'ятницю, що необхідно продовжувати наполягати на припиненні війни в Україні, повідомляє італійське агентство ANSA.

"Необхідно вимагати негайного припинення вогню для укладення мирної угоди, яка дасть Києву гарантії безпеки. Ми не повинні здаватися. За останні кілька годин ми побачили, хто готовий зробити важливі кроки для миру, а хто, з іншого боку, менш готовий", - сказала вона під час саміту Європейського політичного співтовариства (ЄПС) в Тирані.

В той же час, вона наголосила, що Італія буде продовжувати надавати допомогу Україні, однак, про можливе відправлення італійських військ з миротворчою місією до України не йдеться.

"Італія декларувала, що не буде дозволено відправляти війська в Україну… Італія, яка завжди підтримувала Україну і продовжує підтримувати Україну.. в ЄС, в ООН, продовжує підтримуватися на всіх інших таборах, на всіх інших рівнях, на всіх інших форматах, на всі інші ініціативи, але не в цьому", - сказала Мелоні журналістам у відповідь на запитання, чому Італія не входить в "Коаліцію охочих".