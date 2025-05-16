Сікорський: Путін розбудив гіганта, він ще не уявляє, наскільки дорого це йому обійдеться

Фото: PAP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що курс Володимира Путіна на продовження війни призведе до наслідків, які він навіть не уявляє.

"Путін розбудив гіганта. Він ще не уявляє, наскільки дорого це йому обійдеться", - написав він у соцмережі Х у п'ятницю.

"Ми, ЄС, - це економіка вартістю 19 трильйонів доларів. Разом з Канадою, відколи президент Трамп вперше прийшов до влади, ми подвоїли наші витрати на оборону. Тепер ми знову подвоїмо їх і витрачатимемо краще, ніж у минулому", - додав Сікорський.

"Росія має економіку в 2 трильйони доларів. Як Європа, ми витрачаємо в 2,5 рази більше, ніж Росія в мирний час, ніж Росія витрачає в умовах війни. Все, що потрібно - це витрачати гроші краще", - наголосив він.