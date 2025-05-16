Президентка ЄК: наш пріоритет - повне припинення вогню, ми продовжимо тиснути на РФ

Європейський союз посилить тиск ра РФ, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Президент Європейської ради Антоніу Кошта і я твердо стоїмо поруч з вами, президенте Зеленський", - написала вона у соцмережі Х у п'ятницю, супроводжуючи свій допис відповідним фото з саміту Європейського політичного співтовариства у Тирані.

"Нашим безпосереднім пріоритетом є повне і безумовне припинення вогню. Саме тому ми продовжуємо посилювати тиск, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Ми накладаємо на Росію жорсткі санкції, пакет за пакетом. Ми хочемо справедливого і тривалого миру для України і міцної безпеки для всієї Європи", - заявила фон дер Ляєн.

Допис аналогічного змісту виставив у соцмережі Х президент Європейської ради. "Нашим першочерговим пріоритетом є всеосяжне і беззастережне припинення вогню. Ось чому ми ще більше посилюємо тиск, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - написав Кошта.

Як повідомлялося, українські та російські посадовці 16 травня трохи більше години обговорювали питання, які стосуються завершення війни. Після переговорів міністр оборони України Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, зазначив, що Україна і Росія можуть провести обмін полоненими 1000 на 1000 осіб. Делегації домовились подати в письмовому вигляді їхні умови для досягнення перемир’я, а також домовились в принципі провести і наступний раунд перемовин, повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після переговорів у Стамбулі.

За оцінкою прем’єра Польщі Дональда Туска, російська сторона не виявила доброї волі на переговорах. Він зазначив, що росіяни в Стамбулі де-факто перервали переговори і відмовилися припинити вогонь. "Час посилити тиск", - наголосив він.

РосЗМІ повідомлять, що російська делегація в п'ятницю залишить Стамбул після переговорів із представниками України. Дата нових контактів поки що не узгоджена, також немає якихось певних дат щодо узгодження планів про припинення вогню.