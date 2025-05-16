Інтерфакс-Україна
Події
17:45 16.05.2025

У Києві житловим будинкам відшкодували вартість понад 4 тисяч одиниць резервних джерел електроенергії

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У Києві житловим будинкам відшкодували вартість понад 4 тисяч одиниць резервних джерел електроенергії – генераторів, сонячних електростанцій тощо, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У межах програми часткового відшкодування резервних джерел електроенергії місто відшкодувало вартість понад 4 тисяч одиниць різного обладнання – генераторів, сонячних електростанцій тощо. У Києві вже понад 700 енергостійких житлових будинків, що не залежать від відключень електроенергії", - йдеться у повідомленні КМДА на сайті з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Під час конференції "Київський форум ОСББ 2025" він нагадав, що для киян наразі доступні 5 міських програм співфінансування або часткової компенсації, що дають змогу проводити ремонти й підвищувати енергостійкість житлових будинків тощо.

"У столиці працюють: по-перше, конкурс енергоефективних проєктів "70/30%"; по-друге, програма компенсації за придбання резервних джерел живлення (генератори, сонячні електростанції); по-третє, програма "Капремонти" за принципом співфінансування. Крім того, пільгові позики та кредити багатоквартирним будинкам надає Револьверний фонд (Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва). Також за умовами програми підтримки новостворених ОСББ ці об’єднання отримують фінансову допомогу від міста на ремонт, модернізацію тощо", – підкреслив Пантелеєв.

Він зауважив, що зазначені програми доступні не лише для будинків, де створені ОСББ чи ЖБК. Навіть у тих будинках, де органу самоорганізації не створили, утім обрали управителя, мешканці можуть вільно користуватися міськими механізмами.

Як повідомлялося, 15-16 травня у столиці відбувся "Київський форум ОСББ 2025", присвячений актуальним питанням діяльності та розвитку ОСББ і ЖБК в Україні. До роботи в межах форуму приєдналися понад 20 спікерів, сотні учасників з усієї країни, представники понад 30 організацій-партнерів.

Теги: #будинки #кмда #електроенергія

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