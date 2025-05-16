На зустрічі у Стамбулі територіальні питання не обговорювалися, повідомив Умєров

Українська та російська делегації не піднімали на переговорах у Стамбулі питання контролю над певними територіями, повідомив голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров.

"У нас є директива президента. Питання, які ми довели до турецької сторони – це питання припинення вогню і питання обміну. Тому ми в цих рамках тільки спілкувалися", - сказав він після зустрічі у Стамбулі у п'ятницю, відповідаючи на таке запитання журналістів.