Інтерфакс-Україна
Події
17:13 16.05.2025

На зустрічі у Стамбулі територіальні питання не обговорювалися, повідомив Умєров

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На зустрічі у Стамбулі територіальні питання не обговорювалися, повідомив Умєров

Українська та російська делегації не піднімали на переговорах у Стамбулі питання контролю над певними територіями, повідомив голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров.

"У нас є директива президента. Питання, які ми довели до турецької сторони – це питання припинення вогню і питання обміну. Тому ми в цих рамках тільки спілкувалися", - сказав він після зустрічі у Стамбулі у п'ятницю, відповідаючи на таке запитання журналістів.

Теги: #умєров #стамбул

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