Зекономлені на реалізації магістрального водогону 2 млрд грн можуть бути спрямовані на інші інфраструктурні проєкти – Кулеба

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Агентству відновлення вдалося зекономити 2 млрд грн на будівництві магістрального водогону у Миколаївській області, кошти можуть бути використані на реалізацію інших інфраструктурних проєктів у сусідніх областях, вважає віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Хочу подякувати новому очільнику Агенції відновлення. Було досить суттєво оптимізовано фінансування проєкту, що дозволило нам зекономити більше 2 млрд грн, які ми будемо просити спрямувати на реалізацію інших інфраструктурних проєктів на Одещині, Миколаївщині, Дніпропетровщині. Щоб за ті 8 млрд грн, які були виділені на реалізацію проєкту, ми могли реалізувати не один, а п’ять інфраструктурних проєктів", – сказав Кулеба під час "Години запитань" до уряду у п’ятницю, трансляцію якої вів народний депутат Олексій Гончаренко у своєму YouTube.

За словами віцепрем'єр-міністра, на сьогодні виконано 70% робіт з будівництва водогону. Завершити проєкт планується у кінці липня.

Як повідомлялося, уряд спрямував на будівництво магістрального водогону у Миколаївській області 8 млрд грн на 2025 рік. Проєкт передбачає будівництво трьох ділянок водозабору з річки Південний Буг.