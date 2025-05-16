Інтерфакс-Україна
Події
16:17 16.05.2025

Зекономлені на реалізації магістрального водогону 2 млрд грн можуть бути спрямовані на інші інфраструктурні проєкти – Кулеба

1 хв читати
Зекономлені на реалізації магістрального водогону 2 млрд грн можуть бути спрямовані на інші інфраструктурні проєкти – Кулеба
Фото: https://www.facebook.com/oleksyikuleba/photos

Агентству відновлення вдалося зекономити 2 млрд грн на будівництві магістрального водогону у Миколаївській області, кошти можуть бути використані на реалізацію інших інфраструктурних проєктів у сусідніх областях, вважає віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Хочу подякувати новому очільнику Агенції відновлення. Було досить суттєво оптимізовано фінансування проєкту, що дозволило нам зекономити більше 2 млрд грн, які ми будемо просити спрямувати на реалізацію інших інфраструктурних проєктів на Одещині, Миколаївщині, Дніпропетровщині. Щоб за ті 8 млрд грн, які були виділені на реалізацію проєкту, ми могли реалізувати не один, а п’ять інфраструктурних проєктів", – сказав Кулеба під час "Години запитань" до уряду у п’ятницю, трансляцію якої вів народний депутат Олексій Гончаренко у своєму YouTube.

За словами віцепрем'єр-міністра, на сьогодні виконано 70% робіт з будівництва водогону. Завершити проєкт планується у кінці липня.

Як повідомлялося, уряд спрямував на будівництво магістрального водогону у Миколаївській області 8 млрд грн на 2025 рік. Проєкт передбачає будівництво трьох ділянок водозабору з річки Південний Буг.

Теги: #олексій_кулеба #проєкти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:53 13.05.2025
Шмигаль обговорив з віцепрезидентом IFC продовження співпраці та спільні проєкти

Шмигаль обговорив з віцепрезидентом IFC продовження співпраці та спільні проєкти

16:48 18.04.2025
Уряд дозволив вкладати гроші в проєкти зі значними інвестиціями, не чекаючи 18 місяців

Уряд дозволив вкладати гроші в проєкти зі значними інвестиціями, не чекаючи 18 місяців

21:21 08.04.2025
Меморандум і Лист про наміри щодо співробітництва між бельгійськими та українськими оборонними компаніями було підписано у Києві

Меморандум і Лист про наміри щодо співробітництва між бельгійськими та українськими оборонними компаніями було підписано у Києві

08:24 01.04.2025
Європейська Комісія затвердила 47 стратегічних проєктів у сфері критичної сировини

Європейська Комісія затвердила 47 стратегічних проєктів у сфері критичної сировини

17:26 31.03.2025
Кабмін виділить додаткові 1,5 млрд грн для завершення проєктів відбудови на Київщині з Фонду ліквідації наслідків агресії - Шмигаль

Кабмін виділить додаткові 1,5 млрд грн для завершення проєктів відбудови на Київщині з Фонду ліквідації наслідків агресії - Шмигаль

10:37 23.03.2025
За 8 років УКФ підтримав 2951 культурно-мистецький проєкт на понад 2,2 млрд грн

За 8 років УКФ підтримав 2951 культурно-мистецький проєкт на понад 2,2 млрд грн

17:27 17.03.2025
Держава має розробити механізми реалізації соціального орендного житла – думка

Держава має розробити механізми реалізації соціального орендного житла – думка

12:42 14.03.2025
Міносвіти розповіло, на які проєкти вплине призупинення фінансування USAID

Міносвіти розповіло, на які проєкти вплине призупинення фінансування USAID

18:49 13.03.2025
НЕФКО планує оновити медичну інфраструктуру в Овручі та Красилові

НЕФКО планує оновити медичну інфраструктуру в Овручі та Красилові

17:06 12.03.2025
Чехія візьме участь в 6 проєктах модернізації українських медзакладів

Чехія візьме участь в 6 проєктах модернізації українських медзакладів

ВАЖЛИВЕ

Делегації не покидали Долмабахче

Стармер: висунувши Путіну ультиматум за відмову від переговорів, ми повинні його виконати

Українсько-російські перемовини у Стамбулі завершилися – ЗМІ

Якщо російська делегація виявиться неспроможною, світ має відреагувати санкціями – Зеленський

Зеленський: потрібно побудувати хоча б мінімальну довіру через обмін військовополоненими і повернення дітей

ОСТАННЄ

Ремонтна бригада "ДТЕК" знову потрапила під обстріл у Донецькій області

За день до фіналу "Євробачення-2025" букмекери пророкують Україні 13-те місце

Україна і Марокко мають намір підписати угоду про міжнародні автомобільні перевезення

Делегації не покидали Долмабахче

Кабмін вніс ряд змін для удосконалення системи соцзахисту ветеранів та членів їхніх родин

Екскерівник сектора поліції отримав 3,5 роки в'язниці за колабораціонізм під час окупації Великого Бурлука – поліція

Стармер: висунувши Путіну ультиматум за відмову від переговорів, ми повинні його виконати

Українсько-російські перемовини у Стамбулі завершилися – ЗМІ

Позиція Європи щодо Гази є важливою для прийняття іншим світом її позиції щодо України – Макрон

Трамп "може" зателефонувати Путіну, щоб обговорити завершення війни в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА